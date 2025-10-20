聽新聞
2026議員選舉／新北白營攻汐金萬選區 藍綠力保2席

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
民眾黨主席黃國昌（左三）、陳語倢（左二）設在新北市汐止的聯合服務處昨天開幕，讓市長、市議員選戰迅速增溫。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨主席黃國昌（左三）、陳語倢（左二）設在新北市汐止的聯合服務處昨天開幕，讓市長、市議員選戰迅速增溫。記者邱瑞杰／攝影

新北市議員汐金萬選區多年來都是藍綠各占2席，國民黨廖先翔去年選上立委，老幹新枝都表態力保席次；民眾黨選將陳語倢扎根蓄勢待發，恐成變數。民進黨現有2席議員努力鞏固支持者，以免藍白競合拉抬聲勢，瓜分選票，衝擊現有席次。

民眾黨主席黃國昌受限黨內2年條款，立委任期至明年1月31日，他早早宣示參選新北市長，2月1日就設辦公室，本月起與有意角逐市議員的幹部設立聯合服務處，互為犄角。

陳語倢去年以黃國昌汐金萬服務處主任身分駐點1年多，凝聚一群志工相挺，在汐止福德一路的聯合服務處昨開幕，她和黃國昌聯袂登台，市長、議員選戰增溫。

國民黨有意請纓者眾，立委羅智強國會辦公室主任何元楷已在汐金萬走動，他是土生土長的汐止人，曾任國民黨青年團副總團長、桃園市長張善政競選發言人、台北市長蔣萬安市府幕僚，黨務、市政和國政都有涉獵。

新北市府民政局機要秘書張珀源也被點名，他曾任前總統馬英九及新北前後任市長朱立倫、侯友宜競選團隊幕僚，也待過國民黨文傳會，有豐富的選戰經驗，被視為是「侯家軍」。國民黨汐止區黨部主委、橋東里長陶威中曾任汐止市民代表，在地耕耘已久，也表態爭取。

藍、白競爭議員席次，民進黨現任議員張錦豪、周雅玲雖隔山觀虎鬥，但保持高度警覺心，防範陳語倢瓜分年輕支持族群，正積極凝聚支持者向心力，先求穩住基本盤，再開拓票源。

