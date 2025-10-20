觀察站／選區多1席 藍白協調競合考驗
台中北屯區、桃園龜山因人口成長，議員增加1席，加上都有國民黨立委轉戰中央，等於新增兩個空缺。席次增加，引發民眾黨參選熱潮，也讓藍白協調壓力倍增，2026地方選舉甚至可能影響2028選戰格局，政壇高度關注。
民眾黨台中市黨部前主委、現任中央委員江和樹表示，北屯區原本國民黨就有4席，若因增1席而提滿5席，勢必與民眾黨正面交鋒，徒增藍白內耗。他表示，至少應保留1席給民眾黨，不要搞到藍白硬碰硬，否則不只2026市長選舉受影響，2028總統大選也可能被波及。
民眾黨觀察，大罷免選區多屬藍營優勢，但因藍白合作，罷免行動都告失敗。以北屯區為例，反對罷免票比同意票多出3萬5819票，顯示該區目前選民結構偏向「反民進黨」，不僅是藍白合作的結果，也涉及泛綠選民的不滿累積。
桃園龜山議員席次也將增一席，不只藍、綠積極擴張版圖，民眾黨也默默磨刀。民眾黨本屆桃園市議員選舉提名7人全軍覆沒，這次白營多名新人積極曝光走動，意圖搶進都會選區。
雖然今年大罷免形成「藍白合」，但地方議員屬複數選區制，政黨各自布局，若藍綠在北屯、龜山採保守提名策略，民眾黨插旗機率將大幅提高。
整體而言，議員選區席次增加兩空缺，不僅提升民眾黨在地方競爭能見度，也對藍白合作機制造成挑戰。如何在維持合作默契前提下，讓各方利益取得平衡，將影響台中市2026、2028選戰格局。
