台中、桃園議員選區席次變動 提前引燃戰火

距離2026議員選舉1年多，有意參選者早已積極動作，尤其是台中市北屯區、桃園市龜山區因人口增加將增1席，加上藍營議員成功轉戰立委，等於空出兩席，不僅藍營參選爆炸，牽動綠營布局，更給民眾黨切入縫隙，藍、綠、白三方戰火提前引燃。

藍營人士指出，北屯區不只選民結構年輕化，還是白營最積極經營的區域。藍營立委黃健豪轉戰中央，6席議員僅剩3位資深議員沈佑蓮、陳成添、賴順仁；陳成添當選台中地區農會理事長後，不再競選連任，藍營目前有4到5名新人搶黨內提名，早掀初選暗潮。

盧秀燕團隊吳宗學、工策會前副總幹事顏建程、仁和里長張永漢、立委江啟臣系統的許育璿都表態爭取出線，形成「藍營新世代混戰」，黨部主委顏文正坦言：「北屯競爭最激烈，勢必要走初選。」

綠營方面，現任市議員謝家宜、曾朝榮固守基本盤，曾朝榮將交棒兒子曾咨耀參選。民進黨市黨部主委許木桂證實，將在北屯推3人布局，謝家宜代表英系、曾咨耀屬正國會，新潮流也補1人，「不讓白營有空隙可鑽」。

民眾黨目前表態，4席以上台中選區會推人選，包括口袋人選中市新聞局前局長吳皇昇。市黨部主委陳清龍說，民眾黨嚴選會贏的人，若布局得宜，可增加席次組次團。

至於桃園市龜山區也預計從4席增加到5席，加上國民黨前議員牛煦庭選上立委，同樣空出2席次，國民黨內競爭態勢激烈。外傳牛煦庭力推他在英國倫敦政治經濟學院學妹江冠妤，江近一年來在看板、文宣上以「海龜少女」名義，多次和牛同框亮相，另在大罷免期間，多次協助站街宣講，接班意味濃厚。

國民黨內表達參選意願的還有壽山巖觀音寺董事長林明義、龜山鄉前鄉長呂學記。林明義曾任大同里長多年，伯父是已故前議員林正峰，家族深耕龜山40年，林明義本屆參選議員失利，打算下屆捲土重來；呂學記有豐富地方治理經驗，在地方有相當聲望和人脈基礎。

地方盛傳傅崐萁的女兒可能插旗龜山區，花蓮縣長徐榛蔚出身桃園望族，若傅家跨縣市布局桃園，恐為龜山選情增添更多變數。

各方人馬陸續表態，國民黨籍龜山里長高華駿、民眾黨龜山區主任高華宏也展現參選企圖心，值得關注的是兩人是親兄弟，恐上演手足對決場面，為選戰增添戲劇性。民眾黨積極搶攻新席次，也盼在桃園政治版圖開疆闢土。

民進黨部分，市議員陳雅倫、李宗豪都是綠營新生代議員，都出身政治家族，選民服務勤快，爭取連任態勢穩定，黨內尚未傳出其他挑戰人選。

