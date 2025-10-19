僑務委員會議酒會 卓榮泰：盼海內外一條心壯大台灣

快訊

中央社／ 台北19日電

行政院卓榮泰今天出席僑務委員會議歡迎酒會時表示，台灣是世界中心，行政團隊已提出「AI新十大建設」等計畫，希望政府推動施政能獲得僑胞與僑界領袖更多支持與協助，海內海外一條心，一起努力壯大台灣。

行政院晚間發布新聞稿表示，卓榮泰今天出席「僑務委員會議行政院院長歡迎酒會」。

卓榮泰指出，總統賴清德在今年國慶演說中，已針對人民照顧、產業支持、國家發展及未來施政等面向，指引非常清楚的方向，希望政府在未來施政推動，能獲得所有僑胞與僑界領袖們更多支持與協助，海內海外一條心，繼續在壯大台灣這條路上一起努力。

他表示，台灣是世界的中心，一舉一動備受世界關注，包括輝達（NVIDIA）是否落腳台灣，以及台積電全球布局策略等，都牽動全球經濟發展與經貿局勢；同時，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災變後，短短幾週內有50萬人次志工湧入花蓮光復鄉協助清理，也備受世界稱許。

卓榮泰說，亞洲開發銀行最新報告顯示，台灣今年經濟成長率將大幅上調至5.1%，而國際金融機構對台灣經濟前景深具信心，因台灣今年第1、2季經濟成長率分別達5.48%及8.01%，原先預估第2季有所謂搶單效應，但全球對台灣高科技產品仍有非常高的需求，支撐台灣經濟成長動能。

他指出，行政團隊已提出「AI新十大建設」，分為3大部分，首先在「智慧應用」方面，在台灣硬體製造優勢基礎上持續強化軟體設計，讓百工百業都能智慧應用，運用大型AI數據模組解決產製過程問題，進一步達成「全民智慧生活圈」目標。

他表示，其次在「關鍵技術」方面，將積極發展矽光子、量子電腦、AI機器人與無人載具，對準國際非紅供應鏈轉單商機，打造民主供應鏈價值。最後是「數位基磐」，將建立具有主體性、台灣元素的大型語言模型及主權AI，全力提升國家算力建設，朝世界第5名目標邁進，並推動「智慧政府資料治理」，讓資料開放全民共享，以滿足產業需求並促進合作。

卓榮泰說，同時也培育百萬AI人才，透過推動「兆元投資國家發展方案」、打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，以吸引千億創投基金投入國內AI基礎建設，讓台灣在未來20、30年中，繼續在世界取得領先地位。

他強調，賴總統一再指示，無論如何都要讓中小微企業安定，國家才能夠安定。尤其對美關稅談判過程中，中小微企業受到相當大衝擊，感謝立法院17日通過因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例，歲出原列新台幣5500億元，經立法院減列53億元，改列5447億元。他已要求相關部會在特別條例公告生效後，全力展開各項措施。

卓榮泰表示，為加強與國際連結，政府也積極推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，讓青年學子有機會赴海外深造，也請僑胞能協助接待及照顧前往僑居地深造的青年學子，一同實現「國家為青年圓夢、青年為國家圓夢」目標。

