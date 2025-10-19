想想論壇推專文 蔡英文：理性檢視數據才能決定台灣能源下一步

前總統蔡英文的想想論壇日前發表兩篇有關能源議題的文章，她今（19日）在臉書分享其中一篇，並談到對未來能源政策方向的看法，她說，未來，不管台灣要不要接受新一代的核能科技，或是再生能源在發展的過程中，所遇到的挑戰、涉貪個案，都不能否定這些關於能源的事實、理性的數據，唯有透過這些數據，來檢視能源轉型現階段的成果，才能共同決定台灣能源的下一步。

蔡英文指出，2016年，她執政以前，全年供電綠燈僅50天；到了2020年，全年供電綠燈超過300天。2022年，綠能發電占比超過核電。2024年，燃氣發電占比超過燃煤發電。

蔡英文表示，在氣候極端化、國際局勢高度變動的今天，發展再生能源已是跨黨派的共識；台灣三個主要政黨都提出2030年再生能源發電占比，要達到30%的共同目標，除了減碳，也是確保台灣安全與維持產業國際競爭力的關鍵。

蔡英文說，面對能源轉型的挑戰，應該聚焦在已有共識的事情上，並且用理性、務實的態度，避免以政治來影響再生能源的發展。

