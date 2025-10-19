蔡英文：理性務實態度 避免政治影響能源轉型政策

前總統蔡英文今天表示，面對能源轉型的挑戰，應該聚焦在已有共識的事情上，並且用理性、務實的態度，避免以政治來影響再生能源的發展。

蔡英文晚間透過臉書分享「想想論壇」一篇關於能源議題的文章時提到，2016年她執政以前，台灣全年供電綠燈僅50天；到了2020年，全年供電綠燈超過300天；2022年，綠能發電占比超過核電；2024年，燃氣發電占比超過燃煤發電。

她認為，未來，不管台灣要不要接受新一代的核能科技，或是再生能源在發展的過程中所遇到的挑戰、涉貪個案，都不能否定這些關於能源的事實、理性的數據；唯有透過這些數據，來檢視能源轉型現階段的成果，才能共同決定台灣能源的下一步。

蔡英文說，在氣候極端化、國際局勢高度變動的今天，發展再生能源已是跨黨派共識。台灣3個主要政黨都提出2030年再生能源發電占比，要達到30%的共同目標，除了減碳，也是確保台灣安全與維持產業國際競爭力的關鍵。

她認為，面對能源轉型的挑戰，應該聚焦在已有共識的事情上，並且用理性、務實的態度，避免以政治來影響再生能源的發展。轉型是挑戰，也是機會。過去一段時間，台灣的能源轉型創造了商機，新興能源產業也正在崛起，希望大家一起關心台灣的能源轉型。

