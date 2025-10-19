習近平電賀鄭麗文當選 傅崐萁：兩岸和平是全民期待

國民黨主席選舉結果出爐，中共中央發出賀電，國民黨主席當選人鄭麗文也回覆表示堅持九二共識、反對台獨。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，兩岸和平是全民期待，所以不論九二共識、中華民國憲法一中，或是其它兩岸可接受的對話方式，都該努力追就及探討，台灣需要安定發展。

國民黨主席選舉昨順利完成，國民黨中央今日午間收到中共中央總書記習近平發來賀電，肯定兩黨多年來在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定、增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。

國民黨主席當選人鄭麗文亦回覆電文致謝並表示，海峽兩岸於1992年達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」的共識。國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就，殊為不易。

傅崐萁表示，兩岸和平是台灣全民的共同期待，也是台灣經濟發展的定海神針，所以不論是「九二共識」，還是依照中華民國憲法的一中，亦或是其它兩岸可以接受的，以和平基礎來做對話，都該努力、追求及探討。

傅崐萁指出，他對習近平的賀電是樂觀其成，更期待兩岸有更高共識，能夠和平發展，在「異中求同」，這也是每一位政治工作者都應該努力達成的，台灣需要安定幸福發展。

至於有關傅崐萁過去努力爭取兩岸觀光、經貿交流等，國民黨團是否會有新規畫？傅崐萁認為，交流不能中斷，因為兩岸沒有接觸，就容易有誤會、摩擦，和平是台灣人民最高福祉所在，再大困難，都要想辦法突破，彼此磨合；所以有機會當然會持續進行，絕不能讓兩岸走進死胡同，不管是哪一種政治信仰，都應該這樣，兩岸要打開活路，努力去做。

