聯合政府師法日本經驗…柯文哲：別人做得好的 自己不用再去多發明什麼

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天轉述前主席柯文哲的說法，指推動聯合政府，日本聯合內閣政黨怎麼簽訂合作協議，協議有什麼內容都可供參考。記者邱瑞杰／攝影

聯合政府在台灣如何落實？民眾黨主席黃國昌今轉述前主席柯文哲的說法，指別人做得好的，不用自己再去多發明什麼，日本聯合內閣政黨怎麼簽訂合作協議，協議有什麼內容都可供參考。黃說，民眾黨推動聯合政府，不會固執己見。

昨晚當選並即將接任國民黨主席的鄭麗文，過去曾嚴詞抨擊柯文哲，藍白未來競合受關注。黃國昌今天說，昨晚有與柯針對聯合政府推動的步驟及時程，有非常縝密的討論及規畫。為了台灣，為了人民，沒有什麼事情放不下，那一頁早就翻過去了。

黃國昌說，一兩周前他研究有關日本聯合內閣的論文，從1993年以來各種排列組合，政黨彼此之間怎麼簽訂政黨合作的協議，政黨合作的協議裡面，應該有什麼樣子的內容，都轉交柯閱讀。兩人昨晚見面討論時，發現柯「真的是一個認真的學生」，竟然全部都看完了。

「別人做得好的，我們其實不使用自己再去多發明什麼」，黃國昌轉述柯文哲的看法，指在跟柯交換意見過程中，聯合政府執行的步驟，具體的細節已經慢慢的在成型，必須關注聯合政府在外國實踐的步驟。

黃國昌表示，昨晚兩人也針對日本聯合內閣，自民黨和公民黨過去長期合作，一直到這次好像乎看起來，聯合內閣裡面不會有公民黨，背後所出現的原因及可能的理由，兩人也有深入廣泛的交換意見。站在民眾黨的立場， 就是本於最大的誠意跟善意，但是也不會固執己見。

黃國昌說，民眾黨會用非常開放的心胸，就接下來推動進展各項工作。兩黨甚至是不是可能政策會彼此先對接，都可以交換意見。上回他跟國民黨現任主席朱立倫，坐下來面對面，也是透過全程直播的方式，讓整個台灣社會聽到談了什麼，談完以後，雙方政策會就對接了。

黃國昌指出，推動聯合政府，接下來的工作大概會從兩個軸線進行，第一是在辦完聯合政府學術研討會時提到，有關地方政府成形的聯合政府理論，民眾黨聯絡上發展出這個理論的外國學者，將先會他進行線上會議，再看有沒有機會邀請他到台灣發表專題演講。

第二條軸線是他已責成民眾黨秘書長周榆修，要求政策會緊鑼密鼓籌辦，有關地方政府聯治理的經驗跟展望一系列論壇。相信在很短的時間，就會陸陸續續跟社會大眾報告，地方政府聯合治理系列論壇的細節。

黃國說重申民眾黨推動聯合內閣、聯合政府的概念，從來就不是以位置的分配，做為主要的著眼點，而是先政策、先價值、先願景，把彼此之間有那些一樣，那些不一樣，那些可以共同合作，那些可以保留各自的堅持跟主張，然後跟社會進一步的對話。民眾黨會開大門、走大路，說清楚、講明白，相信這也是台灣社會期待的一個成熟民主討論方式。

民眾黨 黃國昌 內閣

