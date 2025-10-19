通傳癱瘓！公民團體聯手提問 NCC委員寧缺勿濫

照片為檔案照片

國家通訊傳播委員會（NCC）因委員任期屆滿，現僅剩下三位委員，導致NCC無法召開正式委員會議，高達104項涉及全民利益的關鍵業務已全面停擺。公民團體呼籲，該不該制訂專法，管制國內外影音平台？該不該對數位平台課責？要不要禁止抖音？是不是支持NCC管制跨媒體所有權⋯⋯問題很多，公民團體要求NCC被提名人表態！

有鑑於此，21世紀基金會與中華傳播管理學會共同發布「NCC被提名人十問責」，要求行政院提名的四位人選公開、專業地回應當前NCC核心挑戰。這些問題是要確保提名人具備獨立精神與專業判斷力，並涵蓋民眾高度關注的政策焦點。

十問內容包括，一、組織改革，如何分工與保持獨立性？二、廣電媒體監理， 對於夕陽產業的有線電視要如何管制？三、黨政軍問題，現在政媒共生集團的現象要怎麼解決？四、串流影音監理，是否要制訂專法，管制國內外影音平台？五、詐騙防制，電信與網路詐騙，業者與政府要怎麼合作？六、言論自由，如何平衡言論自由與社會安定？ 七、平台責任，是否有效對數位平台課責？八、隱私與資安，要如何要求數位平台資安與隱私保護的責任？九、抖音問題，要不要禁止抖音？十、媒體壟斷，是否支持NCC管制跨媒體所有權？

中華傳播管理學會理事長、文化大學新聞系教授莊伯仲表示，現在每個人在網路發表影片都非常方便，但是從有線電視公用頻道的情況來看，早就該舉辦告別式了，這種過時的法律規定卻還困擾業者，由此就可以知道主管機關跟產業的實際情況脫節。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚則表示，先前受邀參與立法院公聽會，拜讀幾位被提名人的主張，有多位還在談三十多年前的黨政軍退出媒體，期待新委員可以對我國欠缺具有自主性的即時通訊軟體及社群平台這種國安危機多多表達意見。

21世紀基金會副執行長周韻采教授則認為，被提名人在審查過程中總是自問自答，或是提出老掉牙的政策解方，像是網路中立之類的說詞。我們希望這次審查能夠「實問實答」，四位被提名人必須展現出他們有領導NCC的專業能力。

發起的團體表示，會將這份問卷提供給立法院各主要黨團參考，呼籲國會必須行使「實質、從嚴」的同意權 ，拒絕為行政院延宕提名或提出不適任人選的後果背書。之後也會就被提名人回答內容進行整理，向社會大眾報告。

21世紀基金會跟中華傳播管理學會正告所有被提名人，面對NCC的組織危機與社會對其獨立性的質疑，不能再採取模糊敷衍的態度。新任委員必須以專業、公正、獨立的態度，重新贏回社會的信任。唯有透過國會真正的實質審查，才能確保NCC恢復正常運作，應對數位時代的國家挑戰。

