黃國昌明年2月成立競選辦公室 侯友宜：努力做事多了解新北

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席新北市聯合婚禮擔任證婚人。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市聯合婚禮擔任證婚人。記者葉德正／攝影

民眾黨主席黃國昌今天透露，明年1月31日離開立法院以後，2月1日新北市競選辦公室就會正式成立。新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，每一個人願意為新北市做事他都鼓勵，不過因新北市幅員遼闊，就像台灣的縮影，我們多做、少說，努力做事多了解新北市，才能創造新北市未來的願景。

