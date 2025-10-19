黃國昌明年2月成立競選辦公室 侯友宜：努力做事多了解新北

鄭麗文以逾五成得票率當選中國國民黨主席，當選感言訴求團結、朝野停止內耗，最受注目的則是她對兩岸及美台關係的論述。鄭麗文說台灣不會成為麻煩製造者，絕不讓台灣淪為地緣政治的犧牲品，國民黨會擔起責任，成為區域和平的締造者。 鄭麗文的敘述中規中矩，沒有出現「讓台灣人能驕傲的說出我是中國人」以及兩岸「強強聯手，一加一大於一」等「競選語言」，讓部分人鬆一口氣，認為至少知道孰輕孰重，國民黨兩岸路線的「中國人」問題該如何安放，或還有討論空間。

2025-10-19 13:43