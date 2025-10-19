民眾黨布局黃國昌選新北市長、陳語倢選議員 汐止服務處開幕選戰增溫
新北市議員汐金萬選區4席議員，多年都是藍2、綠2。國民黨議員廖先翔去年轉戰立委成功，藍營老幹新枝都表態力保席次，白營選將陳語倢蓄勢待發，綠營兩議員也設法鞏固支持者，以免藍白競合拉抬聲勢，成了「落選頭」。
民眾黨主席、不分區立委黃國昌，因為黨內2年條款，早早宣示競選新北市長，並持續在新北市開疆闢土，與有意角逐市議員的幹部設立聯合服務處。
陳語倢去年中以黃國昌汐金萬服務處主任身分，在地方駐點1年多來，已凝聚一群志工相挺。設在福德一路的黃國昌、陳語倢聯合服務處今天開幕，兩人連袂登台，服務處「實體」亮相，讓市長、市議員選戰迅速增溫。
國民黨陣營有意請纓出戰者眾，據了解，立委羅智強國會辦公室主任何元楷，先前已在汐金萬走動，在幫羅完成反罷免及國民黨主席選戰後，將更積極著手布局新北市議員選戰。
何元楷今年30歲，是土生土長的汐止人，憑藉著對政治與公共事務的熱情，曾在國民黨中央擔任青年團副總團長、桃園市長張善政競選發言人、台北市長蔣萬安市府幕僚，黨務、市政和國政都有所涉獵。
新北市政府民政局機要秘書張珀源也是其一，前總統馬英九2012年爭取連任時，他在馬競選團隊新媒體部任職，接著進入國民黨文傳會工作，2014年加入朱立倫競選市長連任團隊。新北市長侯友宜參選市長、總統，張珀源都加入幕僚團隊，
張珀源選舉期間擔任過行程、活動組長，累積豐富的全國性地方經驗，了解媒體生態，善於協調及溝通。在新北市政府服務超過10年，他被視為侯家軍，也成為被點名征戰汐金萬市議員的合適人選。
國民黨新北市汐止區黨部主委、橋東里長陶威中，在台北縣未升格新北市前，曾任汐止市民代表，從政多年，在地耕耘已久，他也表態爭取市議員黨內提名。
藍、白競爭議員席次，民進黨現任議員張錦豪、周雅玲雖然隔山觀虎鬥，但也保持高度警覺心，防範陳語倢瓜分年輕支持族群，因此積極凝聚支持者向心力，先求穩住基本盤，再開拓票源。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言