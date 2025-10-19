布局新北市長 黃國昌：地方服務處接連開幕 但競選辦公室覓址進度慢

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左三）今到新北市汐止區，參加和陳語倢（左二）的聯合服務處開幕茶會，肯定陳語倢在基層，與人互動的服務的身段和態度。記者邱瑞杰／攝影
布局參選新北市長的民眾黨主席黃國昌，今到汐止參加和陳語倢的聯合服務處開幕茶會，黃國昌肯定陳語倢在基層，與人互動的服務的身段和態度。陳語倢則是歡迎民眾常來服務處，未來也會開辦工作坊，和更多鄉親搏感情。

黃國昌預計明年1月31日卸下民眾黨不分區立委，今天他到汐止出席服務處開幕活動時說，明年2月1日就會成立競選辦公室，但因為「民進黨政府查水表，查的滿厲害的」，把競選辦公室租給他需要很大的勇氣，商界多多少少會有一些擔心，所以目前進度非常的緩慢。

黃國昌昨天到三重出席和周曉芸的聯合服務處開幕儀式，今天又到汐止與陳語倢主持聯合服務處開幕儀式。陳國昌說，民眾黨不只在板橋、汐止、中和、三蘆設服務處，其他地方的服務處也在緊鑼密鼓進行中。

黃國昌說，他是在剛加入民眾黨的時候認識陳語倢，因為創黨初期大家忙得人仰馬翻，沒有其他精力跟時間做其他的事。他覺得那時候民眾黨的聲量還太低，就跟當時的黨主席柯文哲請命，辦「民眾開講」線上小額募款，1個人500元，設定1萬人，很短的時間就達標。

黃國昌回憶到高雄時任立委張其祿選區辦活動的時候，他提早到場，當天是第一次看到陳語倢，發現她在現場處理事情的態度，跟當地居民、廟方、店家溝通的身段和態度，不僅認真負責，而且讓人充分感受到，什麼叫做在基層的民眾互動。

黃國昌表示，去年進入立法院並設板橋服務處，他第一個就找陳語倢到服務處，協助基層服務工作。隨著柯文哲交代他的任務是整個新北市，所以要開始分區服務，陳語倢自告奮勇，願意到他曾競選立委成功的汐金萬選區擔任服務處主任，他很高興。

黃國昌說，上個月有人傳照片給他，看到另外一個黨跟他不是很對盤的大老，帶著陳語倢逐桌敬酒，他很驚訝。陳語倢在汐金萬服務，重要的活動一定參加，民意代表、社區主委、義交、義消統統都不用講，相信大部分的人都認識她。大家知道她是真的要來服務鄉親，才會得到肯定。

受東北季風及颱風外圍環流影響，汐止今天上午雨勢不小。陳語倢自嘲每次遇到活動都會下雨，請大家見諒，讓大家辛苦了。服務處的地址是福德一路126號，未來會提供民眾選民服務、法律協商諮詢等，也會開辦各種工作坊和活動，都歡迎民眾參與。他會一直努力下去，深耕在地，為民眾黨闖出一片天。

黃國昌 民眾黨 汐止 黨主席 辦公室

