快訊

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

助延緩老化、降心血管風險 南瓜籽具6大健康功效仍不宜過量

現身達拉斯健走活動 林右昌：讓台灣加入聯合國

中央社／ 台北19日電

前民進黨秘書長林右昌現身達拉斯Dallas Heart Walk健走活動，他向在場僑胞表達感謝，並喊話參與遊行的美國民眾，現在是時候與台灣並肩行動，讓台灣加入聯合國，承認台灣在世界舞台的合法地位，讓台灣能為人類自由、和平與包容而努力。

林右昌今天透過臉書發文指出，很榮幸能參與這項活動，也向所有參與的夥伴致敬，感謝大家這麼多年在海外持續為台灣發聲，就是因為大家永不放棄的堅持，才讓台灣被更多國際友人看見。

林右昌說，希望所有珍視自由、民主普世價值的國際友人，能為台灣出力發聲，支持台灣成為聯合國及國際體系中的一員。

他說，Taiwan can help ，從Covid -19到俄烏戰爭，台灣始終是一個負責任、可靠、可被信賴的夥伴。台灣積極參與人道援助、災難救援與公共衛生合作；致力於推動綠色轉型、數位民主與永續發展。台灣並非國際社會的旁觀者，而是不可或缺的合作參與者。

他說，然而，令人遺憾的是，儘管台灣為世界做出諸多貢獻，卻長期不合理地被排除在聯合國體系之外。這種不合理，並非出於國際法或聯合國章程，而是源自於中國對聯合國大會第2758號決議文的刻意曲解與政治操作。

林右昌說，該決議僅處理「中國在聯合國代表權」問題，並未決定台灣的地位，更未排除台灣參與聯合國及其專門機構的權利。然而，長久以來中華人民共和國將其錯誤地與「一中原則」掛鉤，並以政治壓力迫使聯合國排除台灣，這不僅違背了聯合國的宗旨，也違背了「不遺漏任何一方（Leave No OneBehind）」的核心理念。

他說，值得欣慰的是，越來越多國家站出來指出這項錯誤，許多國家行政與立法部門明確指出：聯大2758號決議並不涉及台灣主權問題，也未禁止台灣參與聯合國體系。上個月，在聯合國大會期間，總統賴清德就曾公開向國際發聲，台灣更安全，世界民主防線就更穩固。同時，外交部長林佳龍也明確指出，現在是聯合國承認台灣的時候了。

聯合國 林右昌 俄烏戰爭

延伸閱讀

林右昌憂台灣成二個世界...李彥秀：甩賴清德巴掌 選北市長起手式

林右昌指股市蓬勃藏隱憂 陳玉珍：哇喔！民進黨相對有良心的人

憂台股AI熱錢與停滯產業成二個世界 林右昌：大家不願意面對的事實

民進黨選對會盤點2026選將 台北市長恐派他當黑馬

相關新聞

鄭麗文批柯文哲衝擊藍白合作？ 黃國昌：昨晚會柯 那一頁早翻篇了

國民黨新選出的黨主席鄭麗文，過去曾嚴詞抨擊民眾黨前主席柯文哲，藍白競合受關注。民眾黨主席黃國昌今天說，為了台灣，為了人民...

綠提修法刪憲法法庭評議門檻 翁曉玲批政治凌駕法律？

憲法法庭因大法官人數未達法定「不得少於10人」門檻停擺超過半年，引發各界關心，民進黨立委賴惠員提案修「憲法訴訟法」，刪除...

立院啟動審查NCC人事案 中選會委員、大法官提名持續延宕

立法院第11屆第4會期開議滿1個月，交通委員會本周將排審國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事案，然而中選會委員、司法院大...

憲法法庭停擺逾半年 綠提修法刪評議門檻及補提名時限

憲法法庭因大法官人數僅剩8人，未合乎法定評議門檻，實質停擺逾半年。民進黨立委賴惠員為此提案修法，刪除評議及裁定人數與迴避...

角逐新北市長 黃國昌宣布明年2月1日成立競選辦公室

民眾黨主席黃國昌已表態參選新北市長，他今天表示，明年1月31日離開立法院後，2月1日競選辦公室就會正式成立，但要租辦公室...

鄭麗文現象 反映國民黨員厭惡權謀鬥爭期待改變現狀

國民黨經由激烈選舉產生了新任黨主席鄭麗文，鄭麗文現象值得思考，這個政黨由李登輝領導後，遠離創黨理念，只剩趨炎附勢，附和當道，歷經多年人事更迭，仍未見積極改善，鄭麗文勇於表達許多人憂讒畏譏而不敢說的話，獲得國民黨黨內多數支持，這個造就鄭麗文的勢，正是對於長年來國民黨軟弱顢頇，勇於內鬥，怯於外爭，所表達的一種不滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。