現身達拉斯健走活動 林右昌：讓台灣加入聯合國

前民進黨秘書長林右昌現身達拉斯Dallas Heart Walk健走活動，他向在場僑胞表達感謝，並喊話參與遊行的美國民眾，現在是時候與台灣並肩行動，讓台灣加入聯合國，承認台灣在世界舞台的合法地位，讓台灣能為人類自由、和平與包容而努力。

林右昌今天透過臉書發文指出，很榮幸能參與這項活動，也向所有參與的夥伴致敬，感謝大家這麼多年在海外持續為台灣發聲，就是因為大家永不放棄的堅持，才讓台灣被更多國際友人看見。

林右昌說，希望所有珍視自由、民主普世價值的國際友人，能為台灣出力發聲，支持台灣成為聯合國及國際體系中的一員。

他說，Taiwan can help ，從Covid -19到俄烏戰爭，台灣始終是一個負責任、可靠、可被信賴的夥伴。台灣積極參與人道援助、災難救援與公共衛生合作；致力於推動綠色轉型、數位民主與永續發展。台灣並非國際社會的旁觀者，而是不可或缺的合作參與者。

他說，然而，令人遺憾的是，儘管台灣為世界做出諸多貢獻，卻長期不合理地被排除在聯合國體系之外。這種不合理，並非出於國際法或聯合國章程，而是源自於中國對聯合國大會第2758號決議文的刻意曲解與政治操作。

林右昌說，該決議僅處理「中國在聯合國代表權」問題，並未決定台灣的地位，更未排除台灣參與聯合國及其專門機構的權利。然而，長久以來中華人民共和國將其錯誤地與「一中原則」掛鉤，並以政治壓力迫使聯合國排除台灣，這不僅違背了聯合國的宗旨，也違背了「不遺漏任何一方（Leave No OneBehind）」的核心理念。

他說，值得欣慰的是，越來越多國家站出來指出這項錯誤，許多國家行政與立法部門明確指出：聯大2758號決議並不涉及台灣主權問題，也未禁止台灣參與聯合國體系。上個月，在聯合國大會期間，總統賴清德就曾公開向國際發聲，台灣更安全，世界民主防線就更穩固。同時，外交部長林佳龍也明確指出，現在是聯合國承認台灣的時候了。

商品推薦