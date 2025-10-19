綠提修法刪憲法法庭評議門檻 翁曉玲批政治凌駕法律？

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭大法官人數未達法定「不得少於10人」門檻停擺超過半年，引發各界關心，民進黨立委賴惠員提案修「憲法訴訟法」，刪除評議門檻及補提名時限。立法院司法委員會召委、國民黨立委翁曉玲批評，真正問題在於賴清德總統不願溝通協調而導致的政治僵局，若所有類似情況都要重新立法或修法，不就變成政治凌駕法律了？

憲法法庭因大法官人數僅剩8人，未合乎法定評議門檻，實質停擺逾半年。賴惠員為此提案修法，刪除評議及裁定人數與迴避相關規定，保留判決須三分之二以上大法官參與、過半數同意，同時刪除大法官被提名人選經立法院審查未通過，2個月內須補提名時限，並訂定施行日條款，修法草案將交司法及法制委員會審查。

翁曉玲表示，賴惠員的提案，基本上就是將「憲法訴訟法」回復到修法之前的狀態，此舉非常不尊重修法，畢竟憲訴法才修正沒有多久，且結構也沒有多大問題，當中的門檻及要求也都是世界各國潮流。

翁曉玲指出，真正問題還是在於政治僵局，也就是賴總統在人事案上並做好溝通協調，導致推不出朝野最大共識之人選，僅一意孤行提自己喜歡的名單，才會造成大法官人選都不過。若所有出現政治僵局的情況都要去重新立法或修法，那不就變成政治凌駕法律了？

大法官 修法 憲法法庭 翁曉玲

