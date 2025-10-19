強化元首維安 國安局借鏡國際建立暴力份子資料庫

快訊

中央社／ 台北19日電

為確保正副總統及特定人士安全警衛作業，國安局說，將強化極端威脅預警機制，借鏡國際暴力攻擊案例，建立政治極端主義及特定不滿群體中，具備暴力傾向行為資料庫，強化潛在危安人士列管與訪查，並添購及換裝新式無人機干擾槍強化反制。

立法院內政委員會邀請國家安全局、內政部、警政署、法務部明天專案報告「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」，並備質詢，書面報告近日已送抵立委辦公室。

國安局在報告書中說明特種勤務當前挑戰。國安局提到，特種勤務面臨威脅已非傳統單一模式，而是「複合式、多層次、高科技」挑戰，包括「中共『複合式』滲透的影響」、「暴力攻擊的威脅」、「無人機威脅劇增」等3方向。

中共複合式滲透影響部分，中共透過「網路串聯」、「退役拉攏現役」等多元手法，持續對國軍事單位、政府機關等進行滲透、刺探與收買，並利用各種管道對各階層人士進行認知作戰，藉總統、副總統出席各項活動時，煽動特定人士伺機陳抗、騷亂、襲擊等方式造成驚擾，大幅增加維安壓力。

暴力攻擊威脅部分則有兩個樣態，斯洛伐克總理去年5月出席地方活動遭槍手近距離槍擊，初步調查是嫌犯因對政府政策不滿，由於此類攻擊往往出於個人政治情緒，屬突發性「孤狼式」攻擊，極度考驗近身警衛人員反應速度、應變能力及應勤裝備配置。

另外，厄瓜多總統車隊今年10月遭數百名不滿政府的民眾包圍，並近距離拍打車身及丟擲石塊，嚴重危害警衛安全，凸顯安全維護區若劃設不當或無紮實訓練及迅速反應，即形成維安空隙，威脅警衛安全。

無人機威脅劇增部分，國安局提到，科技發展日新月異，無人機趨向微型化、多功能與人工智能（AI）化，因體積小、取得容易、成本低廉、難以偵測等特性，已成為對特定人士及關鍵基礎設施防護嚴重威脅，其危害方式包含實體攻擊、情報蒐集、通訊干擾等。

國安局指出，除了將持續統合國內各情報機關強化情資交流整合，特別是針對中共滲透、新型態網路犯罪及重大陳抗等活動，機動研判並調整警衛部署；另外，借鏡國際暴力攻擊案例，建立針對政治極端主義及特定不滿群體中，具備暴力傾向行為的資料庫，並結合網路輿情情蒐與警政系統配合，強化潛在危安人士列管與訪查。

國安局也提到，為建構機動式無人機防禦系統，國安局今年10月添購並換裝新式無人機干擾槍，以強化無人機反制能量。國安局最後強調，面對未來安維任務可能挑戰，將強化各項維安工作整備，並從「情資預警」、「警衛部署」、「科技防禦」及「人員訓練」等面向持續精進，確保警衛任務萬全。

國安局 中共 網路 國家安全 維安

