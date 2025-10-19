快訊

鄭麗文批柯文哲衝擊藍白合作？ 黃國昌：昨晚會柯 那一頁早翻篇了

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天說，為了台灣，為了人民，沒有什麼事情放不下，那一頁早就翻過去了。昨晚他已與柯討論聯合政府，執行步驟已慢慢成型。記者邱瑞杰／攝影
國民黨新選出的黨主席鄭麗文，過去曾嚴詞抨擊民眾黨前主席柯文哲，藍白競合受關注。民眾黨主席黃國昌今天說，為了台灣，為了人民，沒有什麼事情放不下，那一頁早就翻過去了。昨晚他已與柯討論聯合政府，執行步驟已慢慢成型。

黃國昌今天前往新北市汐止區，出席黃國昌、林語倢聯合服務處開幕茶會前受訪。媒體提及鄭麗文在2024大選及柯陷司法追訴期間，曾嚴詞抨擊柯文哲，柯和「小草」是否會比較無法接受？

黃國昌表示，為了台灣，為了人民，沒有什麼事情放不下，那一頁早就翻過去了。過去他也曾經批評過立法院長韓國瑜，綠營也曾經見縫插針，但是各位看到他跟韓在立法院裡的互動，清楚的就展現出來，為了人民，為了國家，為了這塊土地，沒有什麼事是放不下的，那一頁早就翻過去了 。

黃國昌說，這個時候再去藉由過去的事情，要想破壞未來合作的可能性，甚至是目前合作的氛圍，其實大可不必，也不會成功。

黃國昌也透露，鄭麗文昨晚當選國民黨主席後，他做完恭賀事宜後，就去見柯。兩人針對聯合政府接下推動的步驟及時程，有非常縝密的討論及規畫。

黃說，如同跟所有台灣公民報告的一樣，在推動的過程當中，一定是先談理念，先談政策，先談願景，而不是在談任何位置的分配。

黃國昌舉日本正在籌組內閣過程為例，指日本除了自民黨以外，其他幾個主要政黨過去這段時間，分別就政黨彼此之間是不是有可能合作，是不是有可能共組聯合內閣，彼此間理念上面的差異在哪裡，可以展現民主的政策是什麼？政黨跟政黨之間的領袖及重要的幹部，進行深度的會商，這是一個非常成熟的民主的展現。

黃國昌說，柯文哲在2023年面對2024年總統大選，就率先拋出大聯合政府的理念，希望秉持著他在台北市政府用人唯才的精神，希望政府海納百川，容納不同的黨派，讓願意為了推動共同價值跟理念的人才一起來努力，這也是未來推動聯合政府既定的方向。

