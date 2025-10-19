快訊

立院啟動審查NCC人事案 中選會委員、大法官提名持續延宕

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷／台北即時報導
針對中選會委員人事案提名持續延宕，行政院長卓榮泰（圖）上周在立法院三度致歉。記者許正宏／攝影

立法院第11屆第4會期開議滿1個月，交通委員會本周將排審國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事案，然而中選會委員、司法院大法官等人事案提名持續延宕，在野黨立委先前就此事提出質詢，行政院長卓榮泰也公開三度致歉，同時允諾將在本月提出中選會委員名單。

立法院新會期9月19日開議至今滿月，朝野黨團先前優先處理審計長人事案，審計長陳瑞敏得以在任期屆滿前順利續任。然而，本會期仍將面臨中選會委員、NCC委員人事案，另外還有司法院正副院長及大法官、公平會主委及部分委員懸缺，皆有待提名重新送立法院審議。

立法院交通委員會本周啟動審查作業，分別在周一排審NCC正副主委被提名人蔣榮先、程明修；周三排審NCC委員被提名人黃葳威、羅慧雯。

不過，中選會人事案提名持續延宕，正副主委李進勇、陳朝建等6名委員任期將在11月3日屆滿，根據中選會組織法規定，中選會置委員9至11人，其中1人為主任委員、1人為副主任委員；中選會委員任滿3個月前，行政院長應該依照程序提名新任委員。

立法院會上周進行總質詢，民眾黨立委黃國昌指出，中選會目前有10名委員，其中6人任期將在11月3日屆滿，行政院何時要將名單送交立法院審議。卓榮泰答詢時表示，行政院必須提名6名中選會委員，依照現行法律規定為任滿3個月前，並且三度為此向立法院道歉。

此外，司法院目前僅有8名大法官，人數未達參與評議10人、作成違憲宣告9人的規定，儘管賴清德總統重新提名人選，然而過去兩度遭到立法院封殺，目前仍然未見第三波提名程序，在野黨陸續喊話總統府加速作業。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，近來人事同意權案審查，除了考試委員順利完成之外，其他項目大多有所延宕，無論是總統、行政院長依法提名的人選，對於國家運作都是至關重要，過去因為立場對立採取杯葛，不管這些被提名人是否勝任，希望朝野立委回歸專業審查，「審查過程和最後結果，都要能讓國家重要機構順利運作。」

民眾黨立委林國成表示，獨立機關人事案提名權在於行政院，目前除了中選會委員人事案，司法院大法官、公平會委員也有缺額，民進黨政府就是不願意送出名單，提名權在於行政院，審查權則在立法院，「沒有送出來就沒有審查」，希望行政院提名中立、理性客觀的人士擔任中選會委員，而不是只會找來綠友友人士作為酬庸。

