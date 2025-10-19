快訊

憲法法庭停擺逾半年 綠提修法刪評議門檻及補提名時限

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
憲法法庭因大法官人數僅剩8人，未合乎法定評議門檻，實質停擺逾半年。圖／本報資料照片
憲法法庭因大法官人數僅剩8人，未合乎法定評議門檻，實質停擺逾半年。圖／本報資料照片

憲法法庭大法官人數僅剩8人，未合乎法定評議門檻，實質停擺逾半年。民進黨立委賴惠員為此提案修法，刪除評議及裁定人數與迴避相關規定，保留判決須三分之二以上大法官參與、過半數同意，同時刪除大法官補提名時限，並訂定施行日條款，修法草案將交司法及法制委員會審查。

國民黨與民眾黨立法院黨團去年底挾人數優勢三讀修正「憲法訴訟法」，規定大法官審理、評議已受理案件的門檻「不得低於10人」、「同意宣告違憲人數不得低於9人」，由於目前司法院僅8名大法官，憲法法庭自憲訴法修法生效實施後，逾半年未能作出任何判決，遭綠營質疑侵害人民權益。

賴惠員等20名民進黨立委提案指出，現行條文實際運作結果違背司法院釋字第632號精神，造成人民案件長期無法審理，因此提出「憲法訴訟法第4條、第30條及第95條條文修正草案」。

現行條文規定，大法官未達15人時，總統應於2個月內補提名。修正草案認為此屬「司法院組織」規範，與「憲法法庭審理規則」無關，因此刪除此項條款。

現行條文也規範，判決須三分之二以上大法官參與、過半數同意，作成違憲宣告須9人以上同意，參與評議人數不足10人時得裁定不受理。若大法官迴避超過7人時，需4分之3同意方可判決；低於7人不得審理。

不過，修正草案將現行第2項至第6項的人數門檻、迴避規範全數刪除，僅保留判決須3分之2以上大法官參與、過半數同意，草案認為新法判決門檻相比舊法更高，實不合理，因此刪除不合理條件，回歸原本的運作機制。

修法草案也新增施行日條款，新增第2項，「本次修正自公布日施行」，盼使大法官能早日行使憲法職權，恢復憲法法庭運作。

