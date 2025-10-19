角逐新北市長 黃國昌宣布明年2月1日成立競選辦公室

快訊

中央社／ 新北19日電
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席黃國昌已表態參選新北市長，他今天表示，明年1月31日離開立法院後，2月1日競選辦公室就會正式成立，但要租辦公室給他，需要很大的勇氣，「因為民進黨政府查水錶查得滿厲害的。」

黃國昌繼昨天到新北市三重出席「立法委員黃國昌周曉芸聯合服務處開幕典禮」後，今天上午再到新北市汐止區，出席「立法委員黃國昌陳語倢聯合服務處」開幕典禮。

黃國昌致詞時表示，民眾黨其實不只在板橋、汐止、中和、三蘆會設服務處，其他地方的主任與服務處，都在緊鑼密鼓進行當中。

黃國昌指出，他明年1月31日離開立法院以後，「2月1日我的競選辦公室就會正式成立」，但是要租辦公室給他需要很大的勇氣，因為民進黨政府查水錶查得滿厲害，他能理解商人多少都會有些擔心。

黃國昌說，他請民眾黨籍新北市議員陳世軒開始找地點，目前進度非常緩慢；他也向收看直播的網友喊話，如果大家有適合的地點都介紹給他，民眾黨說要走入社區，不會只用說的，會展現具體行動。

