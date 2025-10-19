角逐新北市長 黃國昌宣布明年2月1日成立競選辦公室
民眾黨主席黃國昌已表態參選新北市長，他今天表示，明年1月31日離開立法院後，2月1日競選辦公室就會正式成立，但要租辦公室給他，需要很大的勇氣，「因為民進黨政府查水錶查得滿厲害的。」
黃國昌繼昨天到新北市三重出席「立法委員黃國昌周曉芸聯合服務處開幕典禮」後，今天上午再到新北市汐止區，出席「立法委員黃國昌陳語倢聯合服務處」開幕典禮。
黃國昌致詞時表示，民眾黨其實不只在板橋、汐止、中和、三蘆會設服務處，其他地方的主任與服務處，都在緊鑼密鼓進行當中。
黃國昌指出，他明年1月31日離開立法院以後，「2月1日我的競選辦公室就會正式成立」，但是要租辦公室給他需要很大的勇氣，因為民進黨政府查水錶查得滿厲害，他能理解商人多少都會有些擔心。
黃國昌說，他請民眾黨籍新北市議員陳世軒開始找地點，目前進度非常緩慢；他也向收看直播的網友喊話，如果大家有適合的地點都介紹給他，民眾黨說要走入社區，不會只用說的，會展現具體行動。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言