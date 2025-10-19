快訊

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

助延緩老化、降心血管風險 南瓜籽具6大健康功效仍不宜過量

鄭麗文勝選 黃國昌：昨與柯文哲談聯合政府推動步驟

中央社／ 新北市19日電
民眾黨主席暨民眾黨團總召黃國昌。(聯合報系資料照片)
民眾黨主席暨民眾黨團總召黃國昌。(聯合報系資料照片)

鄭麗文當選新任國民黨主席。民眾黨主席黃國昌今天說，昨晚他與民眾黨前主席柯文哲，針對推動聯合政府的步驟、時程，有縝密討論及規劃；至於鄭麗文曾批評柯文哲，黃國昌說，沒有什麼事情放不下，那一頁早就翻過去了。

國民黨主席選舉結果昨天出爐，國民黨副主席連勝文在中央黨部宣布，候選人鄭麗文以最高票數，當選新任國民黨主席。

黃國昌上午到新北市汐止區，出席「立法委員黃國昌陳語倢聯合服務處」開幕典禮。黃國昌受訪時表示，昨天他分別致電鄭麗文及其他候選人，表達敬佩與祝福，他也跟鄭麗文說任重道遠，要為台灣、人民共同努力。

黃國昌表示，對民眾黨而言，社會被總統賴清德搞得四分五裂後，不該再對立、衝突，民眾黨願秉持最大誠意、善意推動聯合政府理念，即使彼此意見不完全一樣、甚至不喜歡對方，但都能坐下來好好討論，這才是台灣人民期待的。

黃國昌說，昨天晚上他和柯文哲針對推動聯合政府的步驟、時程，有縝密討論及規劃，推動過程一定先談理念、政策、願景，而不是任何位置分配。日本這次籌組內閣過程中，除自民黨外，其他主要政黨就彼此間是否可能合作、組聯合內閣，進行深度會商，是非常成熟的民主展現。

黃國昌表示，柯文哲曾在總統大選時，率先拋出大聯合政府理念，希望秉持用人唯才精神，讓政府容納不同黨派，這也是未來推動聯合政府的既定方向，民眾黨推動聯合政府概念時，從來不是以位置分配當作著眼點。

媒體詢問，鄭麗文曾說新北市長選舉必然是國民黨，也曾批評過柯文哲，是否擔心不被民眾黨支持者接受。黃國昌說，其實一個成熟政治人物，為台灣、人民沒有什麼事情放不下，那一頁早就翻過去了，「過去我也批評過韓國瑜院長」，但沒有什麼是放不下的，若再藉由過去事情破壞合作可能性，大可不必、也不會成功。

黃國昌表示，兩週前曾將研究日本聯合內閣、政黨間怎麼簽訂合作協議的相關論文交給柯文哲，昨天晚上驗收，柯文哲是認真的學生，已經全部看完。站在民眾黨立場，本於最大誠意、善意，不會固執己見，會開放心胸。

另外，鏡週刊日前報導稱黃國昌吸收央廣涉駭客案的吳姓工程師，黃國昌指稱，對話截圖是移花接木，揚言提告；鏡週刊發聲明強調採訪吳姓工程師10餘次，有錄音及對話截圖為憑，報導均有所本。

黃國昌說，鏡週刊這陣子的烏龍爆料，徹底證明他們做的是假新聞，誣指他的辦公室人員要求人家匯款，卻拿不出匯款單，到目前竟然沒有道歉，連基本的勇氣、格局都沒有，社會大眾都有評判，鏡電視的執照正在評鑒，NCC要動起來，「我們該做的都會做」。

黃國昌 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

鄭麗文當選 謝國樑：希望主席定期和縣市長聚會商討國策 讓民眾更有感

黃國昌控假對話截圖提告 鏡週刊強調報導有據

國民黨主席選舉結果揭曉 鄭麗文勝出 第二位女性黨魁

鄭麗文當選國民黨主席 宣示2028年政黨輪替

相關新聞

鄭麗文批柯文哲衝擊藍白合作？ 黃國昌：昨晚會柯 那一頁早翻篇了

國民黨新選出的黨主席鄭麗文，過去曾嚴詞抨擊民眾黨前主席柯文哲，藍白競合受關注。民眾黨主席黃國昌今天說，為了台灣，為了人民...

綠提修法刪憲法法庭評議門檻 翁曉玲批政治凌駕法律？

憲法法庭因大法官人數未達法定「不得少於10人」門檻停擺超過半年，引發各界關心，民進黨立委賴惠員提案修「憲法訴訟法」，刪除...

立院啟動審查NCC人事案 中選會委員、大法官提名持續延宕

立法院第11屆第4會期開議滿1個月，交通委員會本周將排審國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事案，然而中選會委員、司法院大...

憲法法庭停擺逾半年 綠提修法刪評議門檻及補提名時限

憲法法庭因大法官人數僅剩8人，未合乎法定評議門檻，實質停擺逾半年。民進黨立委賴惠員為此提案修法，刪除評議及裁定人數與迴避...

角逐新北市長 黃國昌宣布明年2月1日成立競選辦公室

民眾黨主席黃國昌已表態參選新北市長，他今天表示，明年1月31日離開立法院後，2月1日競選辦公室就會正式成立，但要租辦公室...

鄭麗文現象 反映國民黨員厭惡權謀鬥爭期待改變現狀

國民黨經由激烈選舉產生了新任黨主席鄭麗文，鄭麗文現象值得思考，這個政黨由李登輝領導後，遠離創黨理念，只剩趨炎附勢，附和當道，歷經多年人事更迭，仍未見積極改善，鄭麗文勇於表達許多人憂讒畏譏而不敢說的話，獲得國民黨黨內多數支持，這個造就鄭麗文的勢，正是對於長年來國民黨軟弱顢頇，勇於內鬥，怯於外爭，所表達的一種不滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。