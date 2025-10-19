鄭麗文勝選 黃國昌：昨與柯文哲談聯合政府推動步驟

鄭麗文當選新任國民黨主席。民眾黨主席黃國昌今天說，昨晚他與民眾黨前主席柯文哲，針對推動聯合政府的步驟、時程，有縝密討論及規劃；至於鄭麗文曾批評柯文哲，黃國昌說，沒有什麼事情放不下，那一頁早就翻過去了。

國民黨主席選舉結果昨天出爐，國民黨副主席連勝文在中央黨部宣布，候選人鄭麗文以最高票數，當選新任國民黨主席。

黃國昌上午到新北市汐止區，出席「立法委員黃國昌陳語倢聯合服務處」開幕典禮。黃國昌受訪時表示，昨天他分別致電鄭麗文及其他候選人，表達敬佩與祝福，他也跟鄭麗文說任重道遠，要為台灣、人民共同努力。

黃國昌表示，對民眾黨而言，社會被總統賴清德搞得四分五裂後，不該再對立、衝突，民眾黨願秉持最大誠意、善意推動聯合政府理念，即使彼此意見不完全一樣、甚至不喜歡對方，但都能坐下來好好討論，這才是台灣人民期待的。

黃國昌說，昨天晚上他和柯文哲針對推動聯合政府的步驟、時程，有縝密討論及規劃，推動過程一定先談理念、政策、願景，而不是任何位置分配。日本這次籌組內閣過程中，除自民黨外，其他主要政黨就彼此間是否可能合作、組聯合內閣，進行深度會商，是非常成熟的民主展現。

黃國昌表示，柯文哲曾在總統大選時，率先拋出大聯合政府理念，希望秉持用人唯才精神，讓政府容納不同黨派，這也是未來推動聯合政府的既定方向，民眾黨推動聯合政府概念時，從來不是以位置分配當作著眼點。

媒體詢問，鄭麗文曾說新北市長選舉必然是國民黨，也曾批評過柯文哲，是否擔心不被民眾黨支持者接受。黃國昌說，其實一個成熟政治人物，為台灣、人民沒有什麼事情放不下，那一頁早就翻過去了，「過去我也批評過韓國瑜院長」，但沒有什麼是放不下的，若再藉由過去事情破壞合作可能性，大可不必、也不會成功。

黃國昌表示，兩週前曾將研究日本聯合內閣、政黨間怎麼簽訂合作協議的相關論文交給柯文哲，昨天晚上驗收，柯文哲是認真的學生，已經全部看完。站在民眾黨立場，本於最大誠意、善意，不會固執己見，會開放心胸。

另外，鏡週刊日前報導稱黃國昌吸收央廣涉駭客案的吳姓工程師，黃國昌指稱，對話截圖是移花接木，揚言提告；鏡週刊發聲明強調採訪吳姓工程師10餘次，有錄音及對話截圖為憑，報導均有所本。

黃國昌說，鏡週刊這陣子的烏龍爆料，徹底證明他們做的是假新聞，誣指他的辦公室人員要求人家匯款，卻拿不出匯款單，到目前竟然沒有道歉，連基本的勇氣、格局都沒有，社會大眾都有評判，鏡電視的執照正在評鑒，NCC要動起來，「我們該做的都會做」。

