黃國昌控假對話截圖提告 鏡週刊強調報導有據

中央社／ 台北19日電

民眾黨主席黃國昌指稱，鏡週刊報導他與央廣涉駭客案的吳姓工程師對話截圖是移花接木，揚言提告；鏡週刊發聲明強調採訪吳姓工程師10餘次，有錄音及對話截圖為憑，報導均有所本。

鏡週刊日前報導稱黃國昌吸收央廣涉駭客案的吳姓工程師，黃國昌昨天在臉書（Facebook）發文表示，他沒想到鏡傳媒誣指他拿「移花接木用假對話截圖」，他強調已收到吳姓工程師委任律師的律師函，證實他貼的截圖全部都是真的，並放話下週將正式訴追法律責任。

鏡週刊在18日深夜發布3點聲明，強調撰寫「央廣被駭內幕」系列報導，曾當面及電話採訪吳姓工程師10餘次，有錄音及對話截圖為憑，經反覆確認才刊出，報導均有所本，還指出採訪過程中吳姓工程師一再強調，提供給鏡週刊的資料「確實是事實」，甚至輔以截圖據實報導，呈現真相。

最後鏡週刊也強調，無論黃委員提出臉書對話、截圖、律師函等攻擊手段，都無法改變鏡週刊多次採訪、合理查證的事實。本案進入司法程序後，這些採訪所得都會成為證據，讓真相大白。

