雲林民進黨公職會總統 盼中央資源支持

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
兼民進黨主席的賴清德總統（中）昨天到雲林和黨公職人員閉門座談。記者黃仲裕／攝影
兼民進黨主席的賴清德總統（中）昨天到雲林和黨公職人員閉門座談。記者黃仲裕／攝影

民進黨主席的賴清德總統昨天到雲林和黨公職人員閉門座談，民進黨發言人吳崢會後受訪表示，黨員希望雲林得到更多中央資源支持，明年選舉才有勝算，賴清德回應要回去研議。至於明年雲林縣長人選，因時間倉卒並未提到，黨公職希望賴能再次下鄉面對面好好溝通，並建立跟中央政府溝通管道。

民進黨秘書長徐國勇會前接受訪問表示，此行主要與黨公職交換意見，會中將討論明年地方選舉，徵詢各方意見，讓台灣更好，讓執政更順利。

徐國勇說，會中多少會討論到明年地方選舉，賴要聽聽地方黨部所有黨公職人員的意見，從意見中找出大家最有共識的部分，因為主席也是總統，不管政府或黨務，都要帶著大家一起往前走。被問及雲林是艱困選區嗎？徐說，每個地方都審慎以對，對選舉的態度只有一個字「贏」。

賴清德下午約五時多抵達台灣菸酒虎尾營業所發貨中心會議室，與雲林縣黨部廿三名黨公職人員閉門座談，立委劉建國、中央畜產會董事長蘇治芬等人與會，全程約一點五小時。

吳崢會後表示，很多黨員希望雲林可以得到更多中央資源的支持，賴強調會設法讓更多中央資源照顧縣民的生活，昨天座談聚焦在民生議題，多名黨公職提到網路謠言四處流竄，有損民進黨形象，賴說明黨中央都製作很多澄清的圖卡跟影片，要拜託大家一起幫忙闢謠。據了解，因座談時間倉卒，會中並未觸及明年選舉話題。

民進黨 雲林 賴清德

