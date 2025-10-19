綠委修核避難區 藍疑為重啟核電鋪路
民進黨執政下，今年五月邁入「非核家園」，但民進黨立委林宜瑾提修「核子事故緊急應變法」第十三條，指畫定核反應設施周圍不得小於卅公里的緊急應變計畫區等，此舉遭藍委質疑，是否為重啟核電鋪路。
核一、核二廠已完全除役，隨著核三廠二號機今年五月十七日停機，我國正式進入非核家園。
據林宜瑾提案立法說明指出，日本福島核災發生後，日本政府曾強制該電廠半徑廿公里的居民疏散避難，並要求廿至卅公里的居民採室內掩蔽或自願疏散。我國核子事故緊急應變計畫區範圍僅八公里，萬一發生核子事故，恐難以充分應變。因此修正，畫定其核子反應器設施周圍不得小於卅公里的緊急應變計畫區。提案連署人包括民進黨立委蘇巧慧、林楚茵、吳思瑤等廿一位綠委。
國民黨立委林沛祥說，非核家園已是現在進行式，未來要不要停止是一回事，但這樣的急轉彎，是賴政府受到什麼強大的壓力嗎？林宜瑾提案明顯是「賴系」可能因為國際政治現實面而妥協，或想辦法下車。能源政策非朝令夕改。林宜瑾敢提就要敢負責。
國民黨立委李彥秀說，非核家園落實近半年，民進黨立委大動作提案修法擴大核子緊急應變計畫區，究竟「是在哈囉」？還是為未來核三通過安檢後延役，或引進新核電技術提早準備鋪平道路？上月發生興達電廠氣爆，本月民進黨立委以極高比率提案擴大緊急應變計畫範圍，動機引發聯想。
林宜瑾解釋，無論鄰近核子反應器設施與否，都應有一定程度的危機意識與疏散準備。核反應設施可能造成危難的情況，也不限於服役當中的核電廠，已除役的電廠，其乾儲設施或拆除中反應器，如無法善盡維護的責任，也有發生核子事故風險的可能，「因此並非為了重啟核電，不論啟用核子反應器設施與否，其場址都應有核子事故緊急應變的措施。」
