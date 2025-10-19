聽新聞
挺過逼宮 強勢柯建銘變包容

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（右）指出，黨團總召柯建銘（左）角色從過去非常強悍，到現在這個會期有更多包容。本報資料照片
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（右）指出，黨團總召柯建銘（左）角色從過去非常強悍，到現在這個會期有更多包容。本報資料照片

綠營大罷免失利後，檢討矛頭之一對準民進黨立院黨團總召柯建銘，黨內隨即開始一連串逼宮行動，柯建銘最終保住總召大位。不過，不少民進黨立委近期都發覺，挺過逼宮之後，柯建銘真的變了，從黨內開放更多溝通，到行政院開行政立法協調會報，對立院議題都不再強勢主導。

一位民進黨立委就透露，現在和行政院開會，老柯通常都是坐在行政院長卓榮泰旁邊，席間多數時間都在聽取有列席的黨團成員表達意見，卓揆都會問，「總召有沒有什麼看法」，柯建銘有別於以往強勢主導，現在都說，「你們講就好」，態度明顯放軟。

柯建銘態度轉趨軟化的時間點，可以回溯到大罷免結束後，立院首度進行的朝野協商。他當天即表示，今天是大罷免結束後朝野協商，朝野應該要理性對話來追求國家發展；連立法院長韓國瑜聽完後稱讚，要給柯總召點兩個讚，「溫良恭儉讓，柯總召回來了」，以前是「溫良恭從來不讓」。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，關於柯建銘有沒有改變，他的答案很肯定「是的」，這也是黨團成員共同期待，讓多元聲音可以盡量發揮。

另有綠委舉例，國民黨立院黨團日前提案，執意要提出「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例」，與執政黨立場牴觸，該條例日前在立院逕付二讀闖關，要是以前的柯建銘，一定號召甲級動員，在議場內大張旗鼓抗議；但這回老柯不再各個立法流程都大動作搞對抗，顯然有「老柯正常化」走向。

鍾佳濱指出，柯建銘角色從過去非常強悍，到現在這個會期有更多包容，讓黨團成員可以更自主表示意見，也願意整合不同意見後，將黨團看法傳達給行政院，他認為柯建銘現在這樣的角色很好，民進黨團本該接納多元意見。

