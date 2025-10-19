新聞眼／撇政治大撒幣 民進黨支持者埋單？
大罷免失利後，民進黨立院黨團走上「撇政治、大撒幣」路線，試圖以競相發送紅利，重新爭取民眾支持，但如此髮夾彎做法，不僅過去價值理念無法延續，太過唐突的突然轉變，是否就能挽回民心，還有很大考驗。
過去一年半以來，民進黨在立法院「逢藍白提案必擋」，無論是要給勞工多放假、針對兒虐漏洞修法，還是給軍警提升待遇，民進黨團在柯建銘主導下，一律反對。
這樣的路線在經過七二六、八二三兩場大罷免投票踢到鐵板，賴清德口中「更大的民意」用手中的選票明確表達，不接受綠營無差別式罷免，也不接受民進黨在立院的極端主張。
但所謂過猶不及都非常態，民進黨發現「老柯極端路線」此路不通，直接切換到和藍白比拚福利大放送，能否開拓藍白票源尚未知，恐怕先得罪綠營自家支持者。
就以年改議題為例，蔡英文執政八年主推的「國家財政不能被拖垮，基金提早破產所有人都是輸家」論調，民進黨團如今竟直接否定掉，黨團幹事長稱「提早破產但就還沒破產，如此論述一般民眾會覺得好奇怪」，過去蔡政府戴著鋼盔往前衝的改革成果，形同白忙一場。
再者，民進黨在立院端想放低姿態，但民進黨中央、行政團隊卻未必跟上此路線。民進黨秘書長徐國勇日前才以一番「台灣沒以什麼光復節」言論大嗆在野，行政院同樣對於過去提出釋憲的議題沒有要鬆手意思。種種跡象顯示，執政黨呈現分裂狀態，一面要談和，一面卻又要續戰，到頭來，人民福祉擺兩邊，政治考量擺中間，才是民進黨的真面目。
