聽新聞
0:00 / 0:00

綠擬挹注國民年金 藍委：把對軍公教的刻薄 轉嫁全民

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

立法院廿日排審公教年改相關法案，民進黨幹事長鐘佳濱提出，將財劃法後修法因公式無法動支的三四五億，挹注給國民年金保險。國民黨立委林德福說，這代表若不配合，就讓領國民年金的人來煩，「這不應該。」另名藍委也批，民進黨別把自己對軍公教警消的刻薄，轉嫁成全民責任，造成族群階級對立。

立院法制委員會明排審公教年改的「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正草案，提案今年起停止遞減所得替代率。

林德福認為，鍾佳濱提議的意思是要照顧國民年金的人，「若不配合就讓他們來煩你」，但修法應站在客觀立場才能讓大多數人接受，這種操作方式不能接受。年改不合理在於針對軍公教警消，且照理不能溯及既往，現在卻是溯及既往，這些退休年長軍公教人員需要看病，物價飛漲情況下，年金又被砍沒道理。

另一名藍委則說，民進黨別把自己對軍公教警消的刻薄，轉嫁成全民的責任；財劃法是財劃法，年改是年改，年金是年金，勞退歸勞退，不要一遇到任何困難議題都用打包式處理，全部硬扯在一起情勒民眾，造成族群階級對立，卻又無法解決任何問題。這樣只會繼續讓這幾個重大社會問題繼續存在，更顯示出執政團隊「只會鬥爭、不顧民生」的無能。

國民年金 財劃法 民進黨 國民黨

延伸閱讀

綠推修法345億挹注國民年金 藍委：把對軍公教刻薄轉嫁全民

民進黨團變陣 擬提勞退自提補貼、國民年金加碼戰在野年改

林宜瑾提修法核避難區變30公里 藍委：為重啟核電鋪路？

影／高雄8綠委提案修財劃法 陳其邁點名柯志恩支持：對高雄好一點

相關新聞

反制年改 民進黨團出招 擬提財劃法挹注國民年金

綠營大罷免失利後，民進黨立院黨團在國會路線出現轉變，從「反對到底」轉變為「正向競爭」。藍營在本會期將主推公教年改重修，民...

新聞眼／撇政治大撒幣 民進黨支持者埋單？

大罷免失利後，民進黨立院黨團走上「撇政治、大撒幣」路線，試圖以競相發送紅利，重新爭取民眾支持，但如此髮夾彎做法，不僅過去...

綠營台南市長初選 林俊憲拚造勢、陳亭妃跑基層

民進黨台南市長初選明年1月12日至17日民調，有意角逐的立委林俊憲、陳亭妃拉抬聲勢，林俊憲昨天下午在安平舉行造勢活動，主...

綠擬挹注國民年金 藍委：把對軍公教的刻薄 轉嫁全民

立法院廿日排審公教年改相關法案，民進黨幹事長鐘佳濱提出，將財劃法後修法因公式無法動支的三四五億，挹注給國民年金保險。國民...

挺過逼宮 強勢柯建銘變包容

綠營大罷免失利後，檢討矛頭之一對準民進黨立院黨團總召柯建銘，黨內隨即開始一連串逼宮行動，柯建銘最終保住總召大位。不過，不...

雲林民進黨公職會總統 盼中央資源支持

兼民進黨主席的賴清德總統昨天到雲林和黨公職人員閉門座談，民進黨發言人吳崢會後受訪表示，黨員希望雲林得到更多中央資源支持，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。