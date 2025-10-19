聽新聞
綠擬挹注國民年金 藍委：把對軍公教的刻薄 轉嫁全民
立法院廿日排審公教年改相關法案，民進黨幹事長鐘佳濱提出，將財劃法後修法因公式無法動支的三四五億，挹注給國民年金保險。國民黨立委林德福說，這代表若不配合，就讓領國民年金的人來煩，「這不應該。」另名藍委也批，民進黨別把自己對軍公教警消的刻薄，轉嫁成全民責任，造成族群階級對立。
立院法制委員會明排審公教年改的「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正草案，提案今年起停止遞減所得替代率。
林德福認為，鍾佳濱提議的意思是要照顧國民年金的人，「若不配合就讓他們來煩你」，但修法應站在客觀立場才能讓大多數人接受，這種操作方式不能接受。年改不合理在於針對軍公教警消，且照理不能溯及既往，現在卻是溯及既往，這些退休年長軍公教人員需要看病，物價飛漲情況下，年金又被砍沒道理。
另一名藍委則說，民進黨別把自己對軍公教警消的刻薄，轉嫁成全民的責任；財劃法是財劃法，年改是年改，年金是年金，勞退歸勞退，不要一遇到任何困難議題都用打包式處理，全部硬扯在一起情勒民眾，造成族群階級對立，卻又無法解決任何問題。這樣只會繼續讓這幾個重大社會問題繼續存在，更顯示出執政團隊「只會鬥爭、不顧民生」的無能。
