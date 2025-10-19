歐洲議會反對中國扭曲聯大2758決議 外交部感謝
外交部今天指出，歐洲議會「對中國關係代表團」16日在第42屆歐中議會交流會議後發表聲明，重申維護台海和平及再次明確反對中國扭曲聯大第2758號決議，外交部對此表示歡迎與感謝，將持續深化與歐洲議會交流合作，強化民主韌性，
外交部表示，歐洲議會「對中國關係代表團」於第42屆歐中議會交流會議後發表聲明，重申維護台海和平穩定符合歐盟及全球利益，再次明確反對中國扭曲聯大第2758號決議，並強調持續推動與台灣的緊密合作，以及歐盟拒絕任何以武力或脅迫方式片面改變台海現狀的行徑。
外交部指出，歐洲議會本屆會期以來，已通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，以及歐盟「共同外交暨安全政策」與「共同安全暨防衛政策」兩決議文等友台聲明。
外交部說，上述聲明進一步彰顯歐洲議會對維護台海及印太和平穩定的堅定支持，也反映歐方針對中國片面曲解國際法與聯合國決議的嚴正關切。未來台灣將在既有的穩固基礎上，持續深化與歐洲議會交流合作，攜手強化民主韌性，推動建立以共同價值為核心的夥伴關係。
