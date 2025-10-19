綠營台南市長初選 林俊憲拚造勢、陳亭妃跑基層

民進黨台南市長初選明年1月12日至17日民調，有意角逐的立委林俊憲、陳亭妃拉抬聲勢，林俊憲昨天下午在安平舉行造勢活動，主持人喊出約1萬名支持者到場；陳亭妃昨在溪北跑行程，鞏固基層實力。

距黨內初選剩約3個月，林俊憲動作頻頻，先是一連舉辦3場政策發布會後，昨天在安平南島路封街辦造勢大會，以「台南最好－幸福實現團結大會」為主題，象徵初選競選總部成立，市長黃偉哲現身助講，被解讀為表態意味濃厚。

黃偉哲表示，主席賴清德曾強調，「禁大咖條款」初選期間不與任何人同台，以市長立場，「我們心裡確實也有屬意的人選」，但在行為上仍必須維持公平中立。至於被問及支持誰時，黃偉哲笑說「我已經做了啊」。

林俊憲說，團結大會是參選起步首場大型造勢，要展現團結的台南隊，讓城市更好，自己未來會更努力爭取提名、贏得市長大選；針對民調部分，林俊憲強調，「當然有信心，我們準備好了！」團結就是力量，會幫台南爭取最多資源。

陳亭妃因質詢烏山頭水庫光電案引起熱議，連賴清德總統也點名關切，不過，陳亭妃仍維持服務行程。對林俊憲辦大型造勢活動，陳亭妃表示，後援會8年前成立持續運作，從未間斷，不會另外再成立「初選」競選總部。她說，現階段盡可能掌握時間，走入基層，讓居民感受自己的熱情與溫度，持續深耕與服務。

逢萬聖節，陳亭妃不忘以往小朋友對「妃妃姐姐萌樂園」的熱愛，推出一系列親子活動，今日「親水萌樂園」將辦在永康總圖前草地、25至26日「叢林氣墊萌樂園」在成大商場中庭廣場。 立委陳亭妃（中）昨出席永康保安宮「三王香路」徒步進香。圖／陳亭妃團隊提供

