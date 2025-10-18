賴總統強調政府支持運動選手 盼透過運動與教育雙軌培育人才

賴清德總統18日晚間前往雲林出席「114年全國運動會開幕典禮」，肯定中央與地方通力合作，讓本屆賽事順利登場。並指出，「運動部」成立象徵政府以實際行動支持運動員，推廣全民運動、競技運動與職業運動，盼讓國民更健康、國家更強。政府也會持續落實教育補助，減輕家庭負擔，透過運動與教育雙軌並進培育人才、壯大國家。

賴總統致詞時表示，很高興來到臺灣的農業首都、運動大縣雲林縣，出席全國運動會開幕典禮，除了要祝福大會圓滿成功、每位選手皆能發揮最佳表現，也要特別感謝雲林縣張麗善縣長率領團隊承辦今年的全國運動會，除了隆重的開幕典禮外，縣府更安排規模媲美大型演唱會的音樂會，讓全運會不僅是運動員的運動會，更成為全民的運動會。

賴總統同時感謝行政院長卓榮泰、教育部長鄭英耀及運動部長李洋的大力支持；中央政府全力協助地方籌備賽事，出錢出力共襄盛舉，雲林縣除了新建國際級的體育館外，全縣18座運動場館亦同步更新，不僅提供選手良好的比賽場地，未來雲林縣所有運動員也可以享受好的場地來訓練跟比賽。

賴總統表示，今年新成立的「運動部」，由兩屆奧運金牌得主李洋出任首任部長，象徵政府將運動部獻給全體運動員。李洋部長的願景是「以運動壯大國家」，未來將全力推動全民運動，提升國民健康與體能；強化競技運動，讓國家成為運動選手的後盾，幫助選手在國際舞台上追求夢想、為國爭光；發展職業運動，讓有志於運動的選手，未來可以找到理想的工作。

賴總統提到，中央政府除了重視運動以外，也重視教育。全國高中職不論公立或私立，中央政府都補助一律免學費；私立大專校院學生，每年3萬5千元學雜費補助，低收入戶學生再加碼補助2萬元，中低收入戶則再補助1萬5千元。目的是希望讓每一個家庭的孩子，如果想念書都可以得到政府補助去就學。為達到目標，除了透過教育部的努力以外，希望各大專校院也多關懷家庭困難的學生，讓他們無後顧之憂。

賴總統強調，國家透過教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好，個人可以透過教育取得專業知識，改善個人生活；個人的生活改善，國家、社會也會跟著好。最後，也再次祝福所有參賽運動員在本屆全國運動會中盡情發揮、享受賽事，大會圓滿成功，並宣布今年的全國運動會正式開始。

隨後，賴總統和現場貴賓共同見證會旗進場及升旗、運動員與裁判代表宣誓，並觀賞表演活動，以及聖火進場、點燃聖火台等儀式。

