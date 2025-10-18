執政黨高層否認 台灣光復說法哪裡來？學者曝源自1944年官方文件

近期「台灣光復」的說法，引起執政黨高層的否認，在社會上討論也極多，更觸及兩岸關係敏感神經，歷史學者指出，1945年10月25日這天被稱為台灣「光復」是依照1944年國防最高委員會中央設計局公布的《復原計畫綱要》，九一八事變前被割讓或租借給日本的地區為「光復區」，包含台灣。

長風基金會18日下午假台大集思會議中心舉辦「長風講座」，主題為「台灣光復的歷史事實與『台灣地位未定論』的爭議」，由政治大學歷史系退休教授劉維開、台灣大學政治學系教授張登及主講。

劉維開從歷史層面梳理「光復」的脈絡。他指出，台灣光復的歷史並不是那樣順暢，台灣能重回中國版圖也並非一步到位，而是有個過程，從領導人開始，先設定為國民革命的目標，正好碰到對日作戰，使這目標能有實現的機會，再到開羅會議後確定這可成為事實，最後到抗戰勝利，台灣才光復。當時領導國民革命的中國國民黨，其領導人的意志對於台灣光復有著絕對的影響。

他歷數蔣中正在抗戰爆發前後的相關主張，如蔣中正九一八事變後就在日記中表示預計到民國卅一年（1942年）中秋節恢復東三省、解放朝鮮、收回台灣、琉球，此後多次有這樣的表述。此外還有當時國際局勢變遷，乃至於台籍人士相關團體、政府的努力與準備，包含台灣革命同盟會、台灣義勇隊、台灣調查委員會、中國國民黨直屬台灣黨部等的過程，凸顯台灣光復歷經相當多的層面的鋪陳與準備。

他也指出，1945年10月25日這天被稱為「台灣光復」是依照1944年國防最高委員會中央設計局公布《復原計畫綱要》，復原計畫地區分為「後方區」、「收復區」與「光復區」。九一八事變前被割讓或租借給日本的地區為光復區，包含台灣，「收復區」則是九一八事變後被日本佔領的區域（如華北、東北），

張登及則從國際關係的角度分析。他指出，二戰後一直到今天，東亞的國際秩序相較於歐戰結束德國投降，其凝固程度較低，很多方面都有漏洞或者空隙存在。「未凝固的東亞國際秩序」基本上仍處於大國無戰爭的狀態，而「台灣地位未定論」卡在這個無戰爭狀態中起伏。他也表示，「台灣地位未定論是東亞戰後未凝固國際秩序的缺口之一」。

他爬梳二戰後歷年來未定論「贊成」側與「保留」側的相關說法，強調從歷史來看，「未定論是有起伏的」。同時，「未定論」本身並無獨立存在的法理因素與動力，而係東亞和戰未結束之產物。而在結構與秩序流動下，「未定論」將持續作用。

他分析金山和約秩序下，規範跟價值沒有共識，例如日本關於「是否戰敗」一直有爭論，這也涉及到「是否有侵略者」、「誰是戰勝者」的問題，如此一來，戰爭功過與東亞秩序的未定「就更深了」。

針對當前的台灣地位未定論，張登及解析，華府保留未定論，有雙重（安全、法理）戰略模糊的效果，而北京否定「未定論」因其任為金山和會完全無效，強調1949年的「國家繼承論」。台北則是要反對北京的「完全繼承論」，且對於未定論有時是一種看法，有時是另外一種看法，「比較曖昧」，且「政府可能會希望保留未來主張獨立的法理空間」。

至於台灣對待未定論的四種選項，則分別涉及「政權非法」、「兩岸互不隸屬」、「兩岸分治」等觀點。未定論所建構的台灣史分斷點，則有四種，分別是1945年後「始終未定」、1991年國會改選後確定、1952年中日和約後確定、以及1943年乃至1945年後連續「沒有未定」。

而當前更大範圍的東亞未凝固國際秩序的系列「缺口」，張登及以一張地圖呈現，包含庫頁島南部、「高麗」、「滿州」、南海、琉球等地，他強調，這些全部都在權力分布與地緣政治斷層線上，法理問題根源也都來自於金山和會。

長風基金會董事長江宜樺說，在光復節前一周舉辦這場本來沒有規劃的活動，是因為幾個特定新聞，包含執政的民進黨秘書長不認為有台灣光復，美國在台協會也說《開羅宣言》、《波茨坦宣言》或者《舊金山和約》等重要歷史文件都並沒有決定台灣的政治地位等。

演講後總結時，針對光復，江宜樺表示，現在的政治正確或當權者想要輕易把它抹殺掉，當成沒這回事，「這不是我們認同的做法」。因為歷史畢竟有其走過的一些痕跡。同時，江宜樺還指，必須思考現在所提出來「台灣地位未定論」，對我們將來究竟是有利還是不利？若不斷的強調我們是未定的，地位恐連託管地也不如。 政治大學歷史系退休教授劉維開18日講述「光復」的過程與歷史意義。記者廖士鋒／攝影 長風基金會董事長江宜樺18日表示，在光復節前一周舉辦這場活動，是受到幾個特定新聞影響，包含民進黨秘書長、AIT相關說法。記者廖士鋒／攝影 台大政治系教授張登及18日分析「台灣地位未定論」。記者廖士鋒／攝影 長風基金會董事長江宜樺18日下午主持「長風講座」，主題為「台灣光復的歷史事實與『台灣地位未定論』的爭議」，由政治大學歷史系退休教授劉維開、台灣大學政治學系教授張登及主講。記者廖士鋒／攝影

