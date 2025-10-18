國民黨迎「鄭主席」時代 王鴻薇給2建議：立刻修復其他陣營關係
候選人鄭麗文當選國民黨主席，國民黨立委王鴻薇給出兩點建議，呼籲鄭麗文，要趕快修復跟其他陣營的關係，也要跟要選縣市長的人進行請益。
鄭麗文以6萬5122票，50.15%的得票率當選國民黨主席。國民黨將迎「鄭主席」時代。
王鴻薇說，她有兩點建議要給新主席。第一是，鄭麗文一定要趕快修復跟其他陣營間的關係，這次選舉激烈，既然選贏了，便要更謙卑地處理選舉恩怨。
王鴻薇表示，第二是，鄭麗文要趕快向明年要選縣市長的人，包括首次挑戰、爭取連任的，進行請益跟溝通，「某些路線」必須做修正。以縣市長選舉來說，不可諱言，大家對鄭的路線是有疑慮的。
王鴻薇指出，黨內選舉中，黨員結構跟社會全體選民結構本就不同，為了競選黨主席，鄭的言論上會較令人覺得「偏鋒」，如要協助選舉如明年縣市長選舉，真的要請益。
