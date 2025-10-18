賴清德雲林與黨公職閉門座談 黨員提明年要勝選先解決這事
民進黨主席、賴清德總統今天下鄉到雲林和黨公職人員閉門座談，民進黨發言人吳崢會後受訪表示，黨員希望雲林得到更多中央資源支持。據了解，黨員認為資源問題解決，明年選舉才有勝算，主席回應要回去研議，至於明年雲林縣長選舉人選，因時間倉促，並未提到，黨公職希望主席能再次下鄉面對面好好溝通，並建立跟中央政府溝通管道。
賴清德下午約5時多抵達台灣菸酒虎尾營業所發貨中心會議室，與雲林縣黨部共23名黨公職人員閉門座談，立委劉建國、中央畜產會董事長蘇治芬等人都出人，會議約1.5小時結束，吳崢表示，很多黨員提到爭取資源受到在地政府大小眼對待，「希望雲林可以得到更多中央資源的支持」，主席強調會設法讓更多中央資源照顧縣民的生活。
吳崢表示，今天座談會聚焦在民生方面議題，多位黨公職提到網路謠言四處流竄，有損民進黨形象，主席表示，黨中央都製作很多澄清的圖卡跟影片，要拜託大家一起幫忙闢謠。
民進黨秘書長徐國勇在會前表示，今天座談會搜集黨公職對於明年地方選舉人選的意見，據了解，因座談時間倉促，會中並未觸及相關話題，有黨員表示，希望主席能再次下鄉座談，並充分與黨員面對面好好溝通，也希望建立與中央政府的管道。
