賴清德主持平復國家不法典禮 為政治受難者回復名譽

法務部今天在高雄捷運美麗島站主辦「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，賴清德總統親自主持平復儀式，向政治受難者代表頒發名譽回復證書，象徵政府正式為歷史錯誤道歉、還以清白。

行政院長卓榮泰、政務委員林明昕、行政院發言人李慧芝、法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、國發會副主委彭立沛等人皆到場，展現政府推動轉型正義的決心與對受難者的尊重。

卓榮泰致詞指出，自促進轉型正義委員會於2022年5月完成階段任務解散後，行政院成立「推動轉型正義會報」，由院長親自召集，整合6部會共同落實轉型正義，截至目前，政府已平復4852件國家不法案件，其中包括司法不法2578件、行政不法2274件，所有個案除刊登於行政院公報外，並已通知相關機關撤銷不法判決或處分，塗銷前科紀錄，讓歷史錯誤獲得真正修正。

典禮現場以二二八事件期間高雄地區地圖為設計意象，融入山丘與蔓生植物象徵歷史延續與生命韌性，十位合唱團孩童獻唱紀錄片《牽阮的手》主題曲，並將百合花依序交給賴清德、卓榮泰及受難者代表，牽手上台，場面莊嚴又溫暖。

白色百合象徵台灣人民在追求自由民主過程中的堅毅與純潔，也代表政府謹記歷史、珍惜和平、不走回頭路的決心，典禮以「誌過去，致未來」為題，串起歷史記憶與世代傳承，成為台灣推動轉型正義的重要里程碑。

