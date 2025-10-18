快訊

金鐘60不斷更新／泰籍女星黃可欣「樹冠羞避」 抱走迷你劇集最具潛力新人獎

金鐘60／最辣小龍女堅挺雙峰現身！潘迎紫人未到蘋果燈先到

鄭麗文即將當選黨魁 郝龍斌：我對國民黨的愛與使命感不變

賴清德主持平復國家不法典禮 為政治受難者回復名譽

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
法務部主辦的「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天在高雄捷運美麗島站舉行，賴清德總統親自主持平復儀式。記者翁至成／翻攝
法務部主辦的「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天在高雄捷運美麗島站舉行，賴清德總統親自主持平復儀式。記者翁至成／翻攝

法務部今天在高雄捷運美麗島站主辦「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，賴清德總統親自主持平復儀式，向政治受難者代表頒發名譽回復證書，象徵政府正式為歷史錯誤道歉、還以清白。

行政院長卓榮泰、政務委員林明昕、行政院發言人李慧芝、法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、國發會副主委彭立沛等人皆到場，展現政府推動轉型正義的決心與對受難者的尊重。

卓榮泰致詞指出，自促進轉型正義委員會於2022年5月完成階段任務解散後，行政院成立「推動轉型正義會報」，由院長親自召集，整合6部會共同落實轉型正義，截至目前，政府已平復4852件國家不法案件，其中包括司法不法2578件、行政不法2274件，所有個案除刊登於行政院公報外，並已通知相關機關撤銷不法判決或處分，塗銷前科紀錄，讓歷史錯誤獲得真正修正。

典禮現場以二二八事件期間高雄地區地圖為設計意象，融入山丘與蔓生植物象徵歷史延續與生命韌性，十位合唱團孩童獻唱紀錄片《牽阮的手》主題曲，並將百合花依序交給賴清德、卓榮泰及受難者代表，牽手上台，場面莊嚴又溫暖。

白色百合象徵台灣人民在追求自由民主過程中的堅毅與純潔，也代表政府謹記歷史、珍惜和平、不走回頭路的決心，典禮以「誌過去，致未來」為題，串起歷史記憶與世代傳承，成為台灣推動轉型正義的重要里程碑。

行政院 轉型正義 受難者 賴清德

延伸閱讀

賴清德赴雲林與黨公職閉門座談討論明年選舉 徐國勇：只有「贏」

出席「平復國家不法」典禮 賴清德重提互不隸屬、和平協議是假和平

高雄真熱鬧！BLACKPINK+賴清德 800警力維安交整忙翻

籲國民黨主席選後在野對談 林沛祥：無私作戰才能政黨輪替

相關新聞

對話截圖是真的！拿央廣工程師委任律師函作證 黃國昌下周要告了

民眾黨主席黃國昌近期深陷養狗仔跟監風波，更涉中央廣播電台遭駭客入侵一案，還遭鏡週刊報導揭弊要收費等。黃國昌今上午受訪先說...

賴清德主持平復國家不法典禮 為政治受難者回復名譽

法務部今天在高雄捷運美麗島站主辦「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，賴清德總統親自主持平復儀式，...

民進黨台南市長初選進入倒數 林俊憲造勢啟動、陳亭妃深耕基層

民進黨高雄、台南及嘉義縣黨內初選時間拍板確定在明年1月12日至17日執行民調，有意角逐台南市長檯面上人選包含立委林俊憲、...

賴清德赴雲林與黨公職閉門座談討論明年選舉 徐國勇：只有「贏」

民進黨主席、賴清德總統今天下鄉到雲林和黨公職人員閉門座談，民進黨秘書長徐國勇會前接受訪問表示，此行主要與黨公職交換意見，...

出席「平復國家不法」典禮 賴清德重提互不隸屬、和平協議是假和平

「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天移師高雄捷運美麗島站舉行，賴清德總統致詞表示，轉型正義意義不僅在於還原真相...

影／民進黨台南市長初選表態？ 黃偉哲：我已經做了！

民進黨台南市長黨內初選時間已定調，有意角逐的立委林俊憲今下午3時在安平區南島路封街，以「台南最好-幸福實現團結大會」為主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。