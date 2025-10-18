影／民進黨雲林舉行黨員座談 徐國勇：在選對會決定縣長人選

民進黨今天下午在雲林縣虎尾鎮舉行黨員座談會，賴清德總統與民進黨秘書長徐國勇與黨員進行座談。徐國勇表示，今天是與黨公職人員進行意見交流，如果讓台灣更好，讓執政更順利，也會討論到明年的地方選舉，不會在今天決定人選。黨員座談會會聚焦民生與經濟，縣長人選會在選對會討論，不會在今天決定。 賴清德總統（右二）今天下午出席在雲林虎尾舉行的黨員座談會。記者黃仲裕／攝影

