影／民進黨雲林舉行黨員座談 徐國勇：在選對會決定縣長人選

攝影中心／ 記者黃仲裕／雲林即時報導
賴清德總統（右二）與民進黨秘書長徐國勇（左一）今天下午出席在雲林虎尾舉行的黨員座談會。記者黃仲裕／攝影
民進黨今天下午在雲林縣虎尾鎮舉行黨員座談會，賴清德總統與民進黨秘書長徐國勇與黨員進行座談。徐國勇表示，今天是與黨公職人員進行意見交流，如果讓台灣更好，讓執政更順利，也會討論到明年的地方選舉，不會在今天決定人選。黨員座談會會聚焦民生與經濟，縣長人選會在選對會討論，不會在今天決定。

賴清德總統（右二）今天下午出席在雲林虎尾舉行的黨員座談會。記者黃仲裕／攝影
徐國勇 民進黨 雲林

民眾黨主席黃國昌近期深陷養狗仔跟監風波，更涉中央廣播電台遭駭客入侵一案，還遭鏡週刊報導揭弊要收費等。黃國昌今上午受訪先說...

法務部今天在高雄捷運美麗島站主辦「誌過去，致未來—平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，賴清德總統親自主持平復儀式，...

民進黨高雄、台南及嘉義縣黨內初選時間拍板確定在明年1月12日至17日執行民調，有意角逐台南市長檯面上人選包含立委林俊憲、...

民進黨主席、賴清德總統今天下鄉到雲林和黨公職人員閉門座談，民進黨秘書長徐國勇會前接受訪問表示，此行主要與黨公職交換意見，...

「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天移師高雄捷運美麗島站舉行，賴清德總統致詞表示，轉型正義意義不僅在於還原真相...

民進黨台南市長黨內初選時間已定調，有意角逐的立委林俊憲今下午3時在安平區南島路封街，以「台南最好-幸福實現團結大會」為主...

