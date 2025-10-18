頒名譽回復證書 賴總統：不能讓過去的不幸再度發生

快訊

中央社／ 高雄18日電
總統賴清德（左2）18日到高雄出席平復國家不法暨頒發名譽回復證書典禮，並頒發名譽回復證書給3名受難者家屬，包括228事件無故遭逮捕的王富，由女兒王梅花（右2）代表受證；前高雄縣長余登發，由孫子余政道（右）代表受證；以及人權律師湯德章，由孫子湯景盛（左）代表受證。中央社
總統賴清德今天出席「平復國家不法暨頒發名譽回復證書典禮」，賴總統說，人民的打拚讓台灣成為亞洲民主的燈塔，而最重要的是千萬不能讓過去不幸的事情再度在台灣發生。

賴總統今天至高雄出席114年「誌過去，致未來－平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，並親自頒發名譽回復證書給政治受難者代表，包括228事件無故遭逮捕的王富由女兒王梅花代表受證、前高雄縣長余登發由孫子余政道代表受證，以及人權律師湯德章由孫子湯景盛代表受證。

總統以台語致詞表示，世界都知道台灣是一個寶島，台灣人熱情善良且熱愛和平，但台灣何其不幸，在國民黨統治的時代曾經歷38年之久的戒嚴時期，但台灣也何其有幸，有許多人為了台灣的民主、未來共同打拚，就算犧牲生命也在所不惜。

他說，也因此台灣才能從專制獨裁轉型到現今的民主時代，也才有機會為那些在戒嚴時期，政府不法傷害人權的種種歷史來平反，同時頒發名譽回復證書給家屬。其中最重要的就是千萬不能讓這種不幸的事再度在台灣發生。

賴總統強調，自己對台灣有無法推卸的責任，身為總統身兼三軍統帥要好好地守護台灣，讓國家能夠繼續延續發展下去，並結合社會各界來保護台灣人民性命財產的安全。

總統說，講到國家一定要先講主權，有主權才有國家。台灣人的國家認同分歧，但是仍有原則在，就是有台灣才有中華民國。任何一個中華民國認同的國民同胞，必須要清楚了解，要捍衛中華民國，必須要先守護台灣。

「我們一定要永遠堅持民主自由的憲政體制，同時堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬。」總統說，台灣的主權不容侵犯併吞，同時中華民國台灣的前途必須要由2300萬人來決定。

總統也說，「和平不可能靠一張協議就能夠得到；簽和平協議妄想要得到和平，這只是假和平。」此外，和平也不可能因為接受中國的主張、九二共識、一個中國的原則就能夠得到，「和平必須要靠實力」。

總統表示，從前總統蔡英文到他3任總統，這10年政府都在強化國防的力量、提高國防的預算。不只是對外進行軍事採購，或是推動國防自主、順便帶動國防產業，甚至是和民主陣營團結在一起，這樣才有可能經由備戰，來達到避戰的目標，才有可能得到真正的和平。

此外，總統也說，政府會繼續好好發展經濟，經濟不只是要好，而且要有韌性，一定要改變過去，將所有對外投資都放在中國的情形，台灣一定要走進世界。無論是政治、外交、或是經濟、產業，這都是我們應該走這條路，不是走回頭路。

中華民國台灣 賴清德

