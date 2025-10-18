民進黨台南市長初選進入倒數 林俊憲造勢啟動、陳亭妃深耕基層

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委陳亭妃今早出席永康保安宮「三王香路」徒步進香行程。圖／陳亭妃團隊提供
立委陳亭妃今早出席永康保安宮「三王香路」徒步進香行程。圖／陳亭妃團隊提供

民進黨高雄、台南及嘉義縣黨內初選時間拍板確定在明年1月12日至17日執行民調，有意角逐台南市長檯面上人選包含立委林俊憲陳亭妃等人，為拉抬聲勢，林俊憲今下午在安平舉行造勢活動，現場主持人喊出約1萬名支持者到場；陳亭妃今則在溪北跑行程，鞏固基層實力。

距離民進黨黨內初選時程剩下約3個月，林俊憲近期動作頻頻，10月起先是一連舉辦3場政策發布會後，今下午在安平南島路封街舉辦造勢大會，以「台南最好－幸福實現團結大會」為主題，也象徵初選競選總部成立，現任台南市長黃偉哲也現身助講，被解讀為表態意味濃厚。

黃偉哲表示，黨主席賴清德曾強調，「禁大咖條款」初選期間不與任何人同台，以市長的立場來說，「我們心裡確實也有屬意的人選」，但在行為上仍必須維持公平中立。至於被問及支持誰時，黃偉哲則笑說：「我已經做了啊！」

林俊憲表示，這場團結大會可說是參選起步後第一場大型造勢，要展現的是一個團結台南隊，可以讓城市更好，自己未來會更努力爭取黨的提名、贏得市長大選；針對民調部分，林俊憲強調，「當然有信心，我們準備好了！」，團結就是力量，會幫台南爭取最多資源、建設台南。

立委陳亭妃近期則因質詢烏山頭水庫光電案飽受爭議，連總統賴清德也點名關切，不過，陳亭妃仍維持原本服務行程；對於林俊憲今舉辦大型造勢活動，陳亭妃表示，後援會從8年前成立就持續運作，從未間斷，因此不會另外再成立「初選」競選總部。

陳亭妃也說，現階段會盡可能掌握沒有開會的時間走入基層直接接觸民眾，讓人民感受自己的熱情與溫度，找回人民的感動，持續深耕與服務。

近期因適逢萬聖節，陳亭妃不改以往小朋友對妃妃姐姐萌樂園的熱愛，一樣推出一系列親子的萬聖節活動，讓台南的每個角落都充滿笑聲與驚喜，包含19日的「親水萌樂園」將在永康總圖前草地、25日至26日則在成大商場中庭廣場舉辦「叢林氣墊萌樂園」。

民進黨台南市長黨內初選時程拍板定案，有意角逐的立委林俊憲今下午在安平南島路封街，以「台南最好－幸福實現團結大會」為主題舉辦造勢大會，現場主持人喊出吸引約1萬名支持者到場。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長黨內初選時程拍板定案，有意角逐的立委林俊憲今下午在安平南島路封街，以「台南最好－幸福實現團結大會」為主題舉辦造勢大會，現場主持人喊出吸引約1萬名支持者到場。記者萬于甄／攝影
立委林俊憲今下午在安平舉行造勢大會，上台前也與支持者互動寒暄。記者萬于甄／攝影
立委林俊憲今下午在安平舉行造勢大會，上台前也與支持者互動寒暄。記者萬于甄／攝影
立委林俊憲今下午在安平舉行造勢大會，上台前也與支持者互動寒暄。記者萬于甄／攝影
立委林俊憲今下午在安平舉行造勢大會，上台前也與支持者互動寒暄。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲也現身立委林俊憲造勢大會助講，被解讀為表態意味濃厚。記者萬于甄／攝影
台南市長黃偉哲也現身立委林俊憲造勢大會助講，被解讀為表態意味濃厚。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃近期則維持原本服務行程，在初選階段並未規畫大型造勢活動，將以走入基層直接接觸民眾方式，讓人民感受熱情與溫度，找回人民的感動與支持。圖／陳亭妃團隊提供
立委陳亭妃近期則維持原本服務行程，在初選階段並未規畫大型造勢活動，將以走入基層直接接觸民眾方式，讓人民感受熱情與溫度，找回人民的感動與支持。圖／陳亭妃團隊提供

