快訊

不斷更新／星光大道登場！戲劇金鐘生死鬥 「星空下的黑潮島嶼」16項入圍領先

對話截圖是真的！拿央廣工程師委任律師函作證 黃國昌下周要告了

39歲日本女星騎單車遭撞身亡 肇逃司機認了打瞌睡：沒想到是人

iTaiwan代表隊亞洲拉力賽奪佳績 林佳龍讚展現運動家精神為國爭光

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
圖／取自林佳龍臉書
圖／取自林佳龍臉書

外交部長林佳龍17日透過社群平台指出，台灣 iTaiwan 代表隊在「2025 第三十屆亞洲拉力賽（Asia Cross Country Rally）」勇奪 T1-E（電動車）組冠軍及女子組亞軍，象徵台灣運動家精神與民間熱情持續在國際舞台發光發熱，日前並帶著兩座獎盃前來外交部分享榮耀，也特別感動台灣駐泰國代表處外交同仁在賽場揮舞國旗加油支持。

林佳龍表示，今年 8 月，亞洲車神、中華安駕學會理事長陳和皇率領「i Taiwan Rally Team」的選手們前來外交部拜會與授旗。前幾天，代表隊帶著 2 座獎盃與林佳龍分享榮耀，林佳龍也恭喜代表隊為台灣的汽車產業再度寫下輝煌的歷史。

林佳龍指出，這次由理事長陳和皇與 Youtuber「普通女子孫女」組隊參加電動車組，而陳和皇的女兒陳怡文及消防員沈雯玟則出賽女子組。林佳龍轉述代表隊的分享提到，在為期 8 天的嚴峻賽事中，需要高度體能、隨機應變的判斷力與默契，憑藉台灣人永不放棄的韌性，與世界越野好手激戰到最後一刻，最終奪下冠軍與女子組亞軍的佳績。林佳龍透露，代表隊告訴他，看見台灣駐泰國代表處的外交同仁，在現場揮舞國旗為台灣代表隊加油時，心中充滿感動，

林佳龍提到，在會面交流時，他再次見到大家熟知的 Youtuber 孫女，孫女在陳和皇的邀請下參賽，除了擔任 co-driver 領航員，更將整段準備與比賽歷程剪輯成影片，分享在她的頻道《普通女子孫女》，包含賽前接受陳和皇的特訓，學習怎麼寫「路書」報下一個路況、陷車時的突發狀況等等。影片中，孫女提到，「這場比賽你會看見速度與激情、追趕與廝殺，但也會有第一名發現第二名陷車時，停下來幫助對手，再繼續比拼的風景。」林佳龍認為，這樣的精神，正如同面對重大災害時，台灣與各國互助合作的情景。

林佳龍表示，長期以來，安駕協會投入消防人員越野駕駛的專業訓練，強化消防人員在泥沼、礫石、陡坡、溪流等惡劣地形中操控車輛的能力，林佳龍也鼓勵協會將賽事的經驗分享給更多消防從業人員。

林佳龍指出，總統賴清德積極推動全社會防衛韌性，外交部也計畫籌組以防救災專業為核心的國際組織，盼在公私協力合作下，與各國相關單位進行防救災經驗分享、相互訓練，共同提升成員國家的社會韌性。林佳龍認為，台灣的民間團體與企業是「總合外交」不可或缺的力量，他並感謝中華安駕學會的努力，不僅將台灣品牌推向世界，更展現運動家精神與民間熱情，為台灣在海外再添光榮。

林佳龍 運動家

延伸閱讀

「各種涉外人士放話滿天飛」 龍燮之爭引朝野立委關注

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

代表處迫遷爭議 林佳龍：南非提新協商版本 要求我暫緩晶片管制

中國明年主辦APEC峰會 林佳龍籲：說到做到 不要矮化台灣

相關新聞

對話截圖是真的！拿央廣工程師委任律師函作證 黃國昌下周要告了

民眾黨主席黃國昌近期深陷養狗仔跟監風波，更涉中央廣播電台遭駭客入侵一案，還遭鏡週刊報導揭弊要收費等。黃國昌今上午受訪先說...

出席「平復國家不法」典禮 賴清德重提互不隸屬、和平協議是假和平

「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天移師高雄捷運美麗島站舉行，賴清德總統致詞表示，轉型正義意義不僅在於還原真相...

賴清德赴雲林與黨公職閉門座談討論明年選舉 徐國勇：只有「贏」

民進黨主席、賴清德總統今天下鄉到雲林和黨公職人員閉門座談，民進黨秘書長徐國勇會前接受訪問表示，此行主要與黨公職交換意見，...

影／民進黨台南市長初選表態？ 黃偉哲：我已經做了！

民進黨台南市長黨內初選時間已定調，有意角逐的立委林俊憲今下午3時在安平區南島路封街，以「台南最好-幸福實現團結大會」為主...

民眾黨布局2026新北議員「提好提滿」？ 藍綠都說話了

民眾黨除在新北布局「四大金釵」投入2026市議員選舉，也規畫每區「提好提滿」，是否衝擊藍綠議員席次，國民黨新北市黨部認為...

大罷免失利挺過黨內逼宮 原本強勢的「柯總召」變了？

綠營大罷免失利後，檢討矛頭之一對準民進黨立院黨團總召柯建銘，黨內隨即開始一連串逼宮行動，柯建銘最終保住總召大位。不少民進黨立委近期都發覺，挺過逼宮之後，老柯真的變了，從黨內開放更多溝通，到行政院開行政立法協調會報，對立院議題都不再強勢主導。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。