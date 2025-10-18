賴清德赴雲林與黨公職閉門座談討論明年選舉 徐國勇：只有「贏」

民進黨主席、賴清德總統今天下鄉到雲林和黨公職人員閉門座談，民進黨秘書長徐國勇會前接受訪問表示，此行主要與黨公職交換意見，會中會討論到明年地方選舉，會徵詢各方的意見。

徐國勇表示，這次到雲林與黨公職人員來做意見交換跟座談，聽聽大家的意見，民進黨要往前走，愛護這塊土地的心，跟黨公職人員都是一樣的，所以交換意見，如何讓台灣更好，讓執政更順利。

他表示，會中多少會討論到明年地方選舉，「因為不可能不討論到，我們當然也要徵詢各方的意見」主席要聽聽地方黨部所有黨公職人員的意見，再從這些意見裡面，找出大家最有共識的部分，大家一起往前走，因為主席也是總統，所以不管是政府或黨務方面，都要帶著大家一起往前走，這是蠻重要的。

媒體詢問雲林是艱困選區嗎？徐國勇說，「每一個地方對我們來講，我們都審慎以對。對於選舉的態度，我就只有一個字，像我當時就任秘書長的時候告訴大家的，只有一個字贏。」

