出席「平復國家不法」典禮 賴清德重提互不隸屬、和平協議是假和平

「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天移師高雄捷運美麗島站舉行，賴清德總統致詞表示，轉型正義意義不僅在於還原真相、回復名譽，更重要的是不能忘記過去，他強調，從中記取歷史教訓、檢討改進，以決心與抱負面向未來，才能讓國家持續發展。

賴清德指出，政府對過去不法行為必須持續檢討，對受影響者應繼續頒發名譽回復證書，這不只是歷史責任，更是民主國家的自省與行動，最重要的是「絕不能再讓這樣的不幸事件在台灣重演」。

談及主權與國家定位，賴清德說，身為總統與三軍統帥，守護這片土地與2300萬人民的安全與尊嚴，是他「無法推卸的責任」。

賴清德重申，唯有守護台灣，國家才能延續，有主權，才有國家，他指出，台灣的處境特殊，每位認同中華民國的國民都必須清楚明白「有台灣才有中華民國」，要捍衛中華民國，就必須守護台灣。

他強調，台灣必須永遠堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯，也堅持中華民國台灣的前途必須由2300萬人民共同決定。

賴並指，和平不能靠幻想，真正和平不能只依賴協議或口號，「簽署和平協議、幻想能因此獲得和平，那是假和平」。

他強調，和平更不能建立在中國「九二共識」或「一中原則」之上，而是必須靠自身實力，唯有備戰才能避戰，將強化國防力量、提高國防預算，並與民主陣營站在一起，得到真正的和平。

賴最後承諾會全力拚經濟，改變過去對外投資集中在中國，將帶領台灣走向世界，從政治、外交、經濟與產業政策都必須堅定走向全世界「不走回頭路，台灣才有未來」。

他同時向所有在威權時期受迫害、受屈辱、為信念犧牲生命與家庭的受難者表達最深敬意與感謝，以國家總統身分頒發名譽回復證書，不只是回復清白與尊嚴，更是全體人民對他們的敬意與心意。

今天出席政治受難者家屬，包含已故前高雄縣長余登發的孫子余政道、已故律師湯德章的孫子湯景勝、已故菜販王富的女兒王梅花代表授證，其中，余政道再度提起余登發死於他殺、非意外死亡，當場向總統請命重啟調查，還給余家真正的正義。

截至今年8月底，已登錄受難者名譽回復書冊3842件，並就32筆不動產、7筆動產做出返還財產決定，446筆不動產及186件動產則做出金錢賠償決定，共計賠償逾68億元。

此外，法務部平復7126件國家不法案件，其中司法不法4852件、行政不法2274件，都已造冊並函請相關機關撤銷政治受難者所受到刑事判決及不法處分、塗銷前科紀錄等。 高雄市長陳其邁出席「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」。記者郭韋綺／攝影 賴清德總統率領執政團隊與政治受難者家屬合影。記者郭韋綺／攝影 賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（右）與政治受難者家屬合影。記者郭韋綺／攝影 行政院長卓榮泰出席「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」。記者郭韋綺／攝影 賴清德總統（左二）與政治受難者家屬合影。記者郭韋綺／攝影 賴清德總統率領執政團隊與政治受難者家屬合影。記者郭韋綺／攝影

