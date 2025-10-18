快訊

不斷更新／星光大道登場！戲劇金鐘生死鬥 「星空下的黑潮島嶼」16項入圍領先

對話截圖是真的！拿央廣工程師委任律師函作證 黃國昌下周要告了

39歲日本女星騎單車遭撞身亡 肇逃司機認了打瞌睡：沒想到是人

聽新聞
0:00 / 0:00

對話截圖是真的！拿央廣工程師委任律師函作證 黃國昌下周要告了

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌近期深陷養狗仔跟監風波，更涉中央廣播電台遭駭客入侵一案，還遭鏡週刊報導揭弊要收費等。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌近期深陷養狗仔跟監風波，更涉中央廣播電台遭駭客入侵一案，還遭鏡週刊報導揭弊要收費等。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席黃國昌近期深陷養狗仔跟監風波，更涉中央廣播電台遭駭客入侵一案，還遭鏡週刊報導揭弊要收費等。黃國昌今上午受訪先說將會提告，稍早在臉書發文表示，「剛剛已收到吳姓工程師委任律師的律師函，證實我貼的截圖全部都是真的，下周將對其正式訴追法律責任。」

黃國昌表示，昨晚發文後，他沒有想到，鏡傳媒集團今早上繼續造謠，竟誣指他拿「移花接木用假對話截圖」。對於鏡傳媒如此無恥的行徑，結果，他直接拿吳姓工程師來臉書發文底下致歉的截圖打臉。

黃國昌指出，剛剛他已收到吳姓工程師委任律師的律師函，證實他貼的截圖全部都是真的。鏡傳媒如此的假新聞，才是真正的「令人不齒」。黃提三點聲明，首先要鏡週刊、鏡電視應公開道歉；其次下周將對其正式訴追法律責任；最後，要向NCC檢舉要求依法論處。

黃國昌在臉書發文表示，「剛剛我已收到吳姓工程師委任律師的律師函，證實我貼的截圖全部都是真的。」圖／取自黃國昌臉書
黃國昌在臉書發文表示，「剛剛我已收到吳姓工程師委任律師的律師函，證實我貼的截圖全部都是真的。」圖／取自黃國昌臉書

黃國昌 律師 法律 央廣

延伸閱讀

為2026布局…民眾黨逐步成立服務處 黃國昌：感受新北市民期待

民眾黨布局2026新北議員「提好提滿」？ 藍綠都說話了

回應鏡週刊爆料 黃國昌批是惡意捏造：把匯款單拿出來

王義川預告「凱思狗仔」案近期有新進展 曝這項原因是案情關鍵

相關新聞

對話截圖是真的！拿央廣工程師委任律師函作證 黃國昌下周要告了

民眾黨主席黃國昌近期深陷養狗仔跟監風波，更涉中央廣播電台遭駭客入侵一案，還遭鏡週刊報導揭弊要收費等。黃國昌今上午受訪先說...

出席「平復國家不法」典禮 賴清德重提互不隸屬、和平協議是假和平

「平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」今天移師高雄捷運美麗島站舉行，賴清德總統致詞表示，轉型正義意義不僅在於還原真相...

賴清德赴雲林與黨公職閉門座談討論明年選舉 徐國勇：只有「贏」

民進黨主席、賴清德總統今天下鄉到雲林和黨公職人員閉門座談，民進黨秘書長徐國勇會前接受訪問表示，此行主要與黨公職交換意見，...

影／民進黨台南市長初選表態？ 黃偉哲：我已經做了！

民進黨台南市長黨內初選時間已定調，有意角逐的立委林俊憲今下午3時在安平區南島路封街，以「台南最好-幸福實現團結大會」為主...

民眾黨布局2026新北議員「提好提滿」？ 藍綠都說話了

民眾黨除在新北布局「四大金釵」投入2026市議員選舉，也規畫每區「提好提滿」，是否衝擊藍綠議員席次，國民黨新北市黨部認為...

大罷免失利挺過黨內逼宮 原本強勢的「柯總召」變了？

綠營大罷免失利後，檢討矛頭之一對準民進黨立院黨團總召柯建銘，黨內隨即開始一連串逼宮行動，柯建銘最終保住總召大位。不少民進黨立委近期都發覺，挺過逼宮之後，老柯真的變了，從黨內開放更多溝通，到行政院開行政立法協調會報，對立院議題都不再強勢主導。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。