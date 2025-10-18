對話截圖是真的！拿央廣工程師委任律師函作證 黃國昌下周要告了

民眾黨主席黃國昌近期深陷養狗仔跟監風波，更涉中央廣播電台遭駭客入侵一案，還遭鏡週刊報導揭弊要收費等。黃國昌今上午受訪先說將會提告，稍早在臉書發文表示，「剛剛已收到吳姓工程師委任律師的律師函，證實我貼的截圖全部都是真的，下周將對其正式訴追法律責任。」

黃國昌表示，昨晚發文後，他沒有想到，鏡傳媒集團今早上繼續造謠，竟誣指他拿「移花接木用假對話截圖」。對於鏡傳媒如此無恥的行徑，結果，他直接拿吳姓工程師來臉書發文底下致歉的截圖打臉。

黃國昌指出，剛剛他已收到吳姓工程師委任律師的律師函，證實他貼的截圖全部都是真的。鏡傳媒如此的假新聞，才是真正的「令人不齒」。黃提三點聲明，首先要鏡週刊、鏡電視應公開道歉；其次下周將對其正式訴追法律責任；最後，要向NCC檢舉要求依法論處。 黃國昌在臉書發文表示，「剛剛我已收到吳姓工程師委任律師的律師函，證實我貼的截圖全部都是真的。」圖／取自黃國昌臉書

