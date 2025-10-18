影／民進黨台南市長初選表態？ 黃偉哲：我已經做了！

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨台南市長黨內初選競爭激烈，有意角逐的立委林俊憲今下午舉辦造勢活動，現任台南市長黃偉哲現身助講，被認為是表態，對此，黃偉哲笑回，「我已經做了啊！」。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長黨內初選競爭激烈，有意角逐的立委林俊憲今下午舉辦造勢活動，現任台南市長黃偉哲現身助講，被認為是表態，對此，黃偉哲笑回，「我已經做了啊！」。記者萬于甄／攝影

民進黨台南市長黨內初選時間已定調，有意角逐的立委林俊憲今下午3時在安平區南島路封街，以「台南最好-幸福實現團結大會」為主題造勢，台南市長黃偉哲也現身助講，被問及是否表態力挺，黃偉哲雖未明講，但也笑回，「我已經做了啊！」。

黃偉哲說，黨主席賴清德曾強調，初選期間不與任何人同台。以市長身分來說，「我們心裡確實也有屬意的人選」，但在行為上仍必須維持公平中立。至於被問到支持誰時，他則笑說：「我已經做了啊！」

民進黨台南市長黨內初選時間已定調，有意角逐的立委林俊憲今下午3時在安平區南島路封街，以「台南最好-幸福實現團結大會」為主題造勢。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長黨內初選時間已定調，有意角逐的立委林俊憲今下午3時在安平區南島路封街，以「台南最好-幸福實現團結大會」為主題造勢。記者萬于甄／攝影

