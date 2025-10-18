民眾黨布局2026新北議員「提好提滿」？ 藍綠都說話了

民眾黨除在新北布局「四大金釵」投入2026市議員選舉，也規畫每區「提好提滿」，是否衝擊藍綠議員席次，國民黨新北市黨部認為，黨內議員服務穩健扎實，不會擔心挑戰，未來是否與白營合作，要看黨中央的安排。民進黨新北市黨部表示，議員提名無論現任與否都要初選，經民意檢驗。

民眾黨提名議員人選包括汐止金山萬里區陳語倢、三重蘆洲區周曉芸、板橋區有國際部主任林子宇、中和區有黨代表陳怡君，4人皆掛名黃國昌各區服務處主任。今日黃國昌與周曉芸合體宣布成立聯合服務處，黃強調民眾黨在新北的根會越扎越深。

民眾黨近日在新北加溫選情，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，「民眾黨要怎麼提名國民黨給予尊重」不會擔心對選區議員造成衝擊，因各選區議員深耕基層，口碑穩定，民眾選舉是選賢與能，至於未來要不要與民眾黨合作，還是要看黨中央及新任主席的安排。

針對民眾黨在新北市的佈局，以及藍白合是否會衝擊議員席次，民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，民進黨每位新北議員認真經營地方，市黨部會持續和每位新北市黨公職爭取更多民眾支持。

針對接下來民進黨內議員初選時程，高碩呈指出，民進黨有清楚的提名辦法，接下來選對會會針對各區進行討論評估，提出最強人選，爭取最多選民認同。

不過據了解，目前白營在新北幾個選區內，除了黃國昌各區服務處主任，同時還出現另一組擬參選人團隊在勤跑基層，如三蘆選區、汐金萬選區。

三重蘆洲區民進黨議員顏蔚慈說，黃國昌與周曉芸成立聯合服務處，但代表民眾黨2024參選立委的柯文哲子弟兵李有宜最初目的就劍指明年議員選舉，兩姝爭奪顯現白營內部矛盾大，外界霧裡看花，恐怕要先經過一番廝殺。

顏蔚慈表示，藍白合雖是進行式，但黃國昌卻自己跳出來要選市長，國民黨也有自己的人選，從市長到議員選舉提名，藍白的矛盾將浮現檯面，但議員是多席次選舉，不像單一席次選舉，有變化就有挑戰，民進黨也絕非可漁翁得利。

商品推薦