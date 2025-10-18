快訊

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

周末踏青出意外！新北坪林傳虎頭蜂螫傷多人

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

聽新聞
0:00 / 0:00

影／綠營高市長初選激烈…「林岱樺案」仍無結論 徐國勇6字回應

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
民進黨秘書長徐國勇今天上午表示，「林岱樺案」由黨內廉政會獨立處理，我們都要尊重。記者石秀華／攝影
民進黨秘書長徐國勇今天上午表示，「林岱樺案」由黨內廉政會獨立處理，我們都要尊重。記者石秀華／攝影

2026高雄市長前哨戰開打，綠營初選暗潮洶湧、戰況激烈，立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，日前備4大箱資料赴民進黨廉政會說明；秘書長徐國勇今天上午強調，此事由黨內廉政會獨立處理，「我們都要尊重」。

民進黨秘書長徐國勇今天上午南下高雄參加青年營里長海選活動受訪表示，關於林岱華的案件調查，「這廉政會處理，因為廉政會基本上在民進黨是屬於獨立單位，就看他們處理的結果如何，我們都要尊重。」

對於台南和高雄二都明年1月才進行的市長初選，是否擔心競爭激烈導致選後分裂，徐國勇回應指出，民進黨每一次的初選都相當激烈，這正是展現了大家「要為民服務」的心情、態度和強烈願望。

徐國勇強調，只要初選結束，落選者就應全力支持通過初選的人，並一同爭取勝選，「這是民進黨的精神。」

對於會後是否會和高雄各候選人接觸，徐國勇表示，「今天不會跟候選人接觸，今天是來參加里長青年營活動，也會拜訪一些地方的大老、地方的相關人士。」

徐國勇 民進黨 林岱樺

延伸閱讀

【重磅快評】卓榮泰究責堰塞湖只是徐國勇的一塊拼圖

行政院前院長張俊雄辭世享壽87歲 賴總統、徐國勇致哀

【重磅快評】賴清德記得張善政嗎？黨政救災別啃血饅頭

民進黨先遣救援小組前進花蓮 徐國勇捐10萬元援助災區

相關新聞

影／綠營高市長初選激烈…「林岱樺案」仍無結論 徐國勇6字回應

2026高雄市長前哨戰開打，綠營初選暗潮洶湧、戰況激烈，立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，日前備4大箱資料赴民進黨廉政會說明；...

賴清德選前承諾再增加13萬戶社宅 時力：至今未核定一戶

全台社會住宅包租代管推動多年，內政部國土署統計至今年9月底，全台社宅包租代管有效契約數累計達10萬1千多戶。時代力量表示...

回應鏡週刊爆料 黃國昌批是惡意捏造：把匯款單拿出來

民眾黨主席黃國昌深陷狗仔風波，鏡週刊昨再爆，央廣員工找黃國昌幫揭弊要付費百萬給吹哨者保護協會。黃國昌今天回應，這不是科幻...

王義川預告「凱思狗仔」案近期有新進展 曝這項原因是案情關鍵

民進黨立委王義川今天上午南下高雄參加里長海選青年營活動受訪談及鏡傳媒集團指控民眾黨主席黃國昌指揮狗仔集團跟監政敵，資金可...

女嬰溺斃問題不在生態池 該檢討的是幼托產業人力黑洞

新竹縣竹北市一名女嬰在托嬰中心戶外活動時，不慎跌落園內生態池溺斃。這起憾事令人心碎，雖然事故仍在調查中，但值得警醒的是，這不是「生態池的錯」，很可能映照出的是幼托現場早已被掏空卻司空見慣的「人力黑洞」。 近年許多園所積極打造生態池、戶外遊戲場，讓孩子能親近自然、觀察生命、從體驗中學習。這些設施本應是幼兒發展的加分項，不該因噎廢食。然而再安全的環境，也抵不過「沒人顧」的現實。真正的問題不在生態池，而在於「沒有人能全程看著孩子」...

【重磅快評】臉書治國？

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤，造成下游光復鄉居民慘遭掩埋，釀成生命財產重大損失；禍不單行，昨天立霧溪靳珩隧道邊坡坍垮產生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。