影／綠營高市長初選激烈…「林岱樺案」仍無結論 徐國勇6字回應

2026高雄市長前哨戰開打，綠營初選暗潮洶湧、戰況激烈，立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，日前備4大箱資料赴民進黨廉政會說明；秘書長徐國勇今天上午強調，此事由黨內廉政會獨立處理，「我們都要尊重」。

民進黨秘書長徐國勇今天上午南下高雄參加青年營里長海選活動受訪表示，關於林岱華的案件調查，「這廉政會處理，因為廉政會基本上在民進黨是屬於獨立單位，就看他們處理的結果如何，我們都要尊重。」

對於台南和高雄二都明年1月才進行的市長初選，是否擔心競爭激烈導致選後分裂，徐國勇回應指出，民進黨每一次的初選都相當激烈，這正是展現了大家「要為民服務」的心情、態度和強烈願望。

徐國勇強調，只要初選結束，落選者就應全力支持通過初選的人，並一同爭取勝選，「這是民進黨的精神。」

對於會後是否會和高雄各候選人接觸，徐國勇表示，「今天不會跟候選人接觸，今天是來參加里長青年營活動，也會拜訪一些地方的大老、地方的相關人士。」

商品推薦