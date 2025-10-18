賴清德選前承諾再增加13萬戶社宅 時力：至今未核定一戶

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
時代力量表示，政府的社會住宅政策陷入停滯，賴清德總統上任逾一年，至今尚未核定任何一戶新社宅。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照
全台社會住宅包租代管推動多年，內政部國土署統計至今年9月底，全台社宅包租代管有效契約數累計達10萬1千多戶。時代力量表示，真正的問題是，政府的社會住宅政策陷入停滯，賴清德總統上任逾一年，至今尚未核定任何一戶新社宅。

時代力量表示，這對台灣的房屋市場改革當然是好消息，但賴清德在選前承諾，將在蔡政府時代已興建的12萬戶基礎上，於2032年前再增加13萬戶社會住宅。目前進度停滯不前，行政院以財務自償為由要求內政部重新研擬方案，導致政策遲遲無法啟動。

時代力量表示，社會住宅本就具有公益性質，若要求以租金完全抵銷成本，根本不切實際。政府若以財務負擔為理由拖延核定，只會讓外界更加懷疑賴政府對社宅政策的態度與誠意。

時代力量指出，包租代管與社會住宅應是「短期」與「長期」並行的雙軌策略。包租代管能迅速見效，紓解眼前居住壓力；但唯有社宅，才能從根本上提供穩定居住保障，並對市場租金形成制衡，產生結構性效果。唯有增加社宅供給，吸引租屋族進駐，才能間接拉低整體租金水位；反觀包租代管雖有成效，但無法取代社宅的長期穩定功能。

時力認為，社會住宅政策不可能立竿見影，涉及土地取得與地點選擇，必然耗時多年。若政府現在仍不啟動規畫，未來將更加嚴峻，賴政府應正視社宅需求，盡速核定興建計畫，落實居住正義的承諾。

時代力量 社宅 社會住宅

