選國民黨主席 首投族憂不團結再輸...縣市幹部恐陷司法追殺
國民黨主席選舉今天在各地舉行投票。嘉義市民生國中投開票所投票踴躍，有多位坐輪椅90多歲高齡黨員，有名年僅29歲的首投族王姓黨員接受媒體採訪，對黨現況及未來表達深切的憂慮與期許，強調黨應在對的事務上「擇善固執」，並呼籲明年選舉「團結」。
王姓首投族表示，對目前黨內整體情況「有點失望」。他認為，國民黨面對「對的人事」或「正確的事情」時，應該展現出「擇善固執」的態度，「就是對好的、就是正確的事情，擇善固執，要有原則。」
他強調，黨不應該因為受到「惡意阻撓」或「被說搖擺」退縮。雖然他未明指「惡意阻撓」具體為何，在記者追問下，他認同「包括立法院的事情」，憂心若再輸大選，地方幹部恐面臨「司法追殺」。
談到對明年大選期待，他說，還是要團結，如果國民黨明年選舉再次失利，就很危險了。「可能連我們縣市的幹部都會被司法追殺。」他說自己非黨職幹部，對黨發展保持高度關注。他以首投族份參與黨主席選舉，顯示年輕黨員對國民黨改革渴望，希望藉手中的一票，促使黨在新主席帶領下，重拾方向與力量，避免陷入分裂與危機。
