澳洲跨黨派國會議員團訪台 將晉見副總統

新竹縣竹北市一名女嬰在托嬰中心戶外活動時，不慎跌落園內生態池溺斃。這起憾事令人心碎，雖然事故仍在調查中，但值得警醒的是，這不是「生態池的錯」，很可能映照出的是幼托現場早已被掏空卻司空見慣的「人力黑洞」。 近年許多園所積極打造生態池、戶外遊戲場，讓孩子能親近自然、觀察生命、從體驗中學習。這些設施本應是幼兒發展的加分項，不該因噎廢食。然而再安全的環境，也抵不過「沒人顧」的現實。真正的問題不在生態池，而在於「沒有人能全程看著孩子」...

2025-10-18 10:30