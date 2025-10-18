澳洲跨黨派國會議員團訪台 將晉見副總統
外交部今天表示，澳洲跨黨派國會議員團於今天至22日訪台，將晉見副總統蕭美琴及拜會立法院副院長江啟臣，深化台澳關係。
外交部指出，訪團由執政工黨及在野聯盟的跨黨派國會議員組成，成員包括「移民聯席委員會」主席喬傑納斯（Steve Georganas）、「影子退伍軍人事務部長」徹斯特（Darren Chester），以及「影子特別國務部長」麥格拉斯（James McGrath）以及「選舉事務聯席委員會」副主席科爾貝克（Richard Colbeck）。
外交部說，訪團訪台期間將晉見蕭副總統、接受外交部長林佳龍款宴及拜會江啟臣和政府相關部會。
外交部指出，台灣與澳洲是印太區域共享民主自由價值的理念相近夥伴，兩國在經貿方面具高度互補性，並在全社會韌性、能源、教育文化、科學研究、原住民族、運輸安全等領域也有密切互動。訪團此行將透過參訪及交流，持續深化台澳雙邊互惠互利的友好關係。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言