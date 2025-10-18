澳洲跨黨派國會議員團訪台 將晉見副總統

快訊

中央社／ 台北18日電

外交部今天表示，澳洲跨黨派國會議員團於今天至22日訪台，將晉見副總統蕭美琴及拜會立法院副院長江啟臣，深化台澳關係。

外交部指出，訪團由執政工黨及在野聯盟的跨黨派國會議員組成，成員包括「移民聯席委員會」主席喬傑納斯（Steve Georganas）、「影子退伍軍人事務部長」徹斯特（Darren Chester），以及「影子特別國務部長」麥格拉斯（James McGrath）以及「選舉事務聯席委員會」副主席科爾貝克（Richard Colbeck）。

外交部說，訪團訪台期間將晉見蕭副總統、接受外交部長林佳龍款宴及拜會江啟臣和政府相關部會。

外交部指出，台灣與澳洲是印太區域共享民主自由價值的理念相近夥伴，兩國在經貿方面具高度互補性，並在全社會韌性、能源、教育文化、科學研究、原住民族、運輸安全等領域也有密切互動。訪團此行將透過參訪及交流，持續深化台澳雙邊互惠互利的友好關係。

