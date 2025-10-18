回應鏡週刊爆料 黃國昌批是惡意涅造：把匯款單拿出來

民眾黨主席黃國昌深陷狗仔風波，鏡週刊昨再爆，央廣員工找黃國昌幫揭弊要付費百萬給吹哨者保護協會。黃國昌今天回應，這不是科幻小說，也不是烏龍爆料，這是惡意造假，鏡週刊說駭客替他揭弊，還要付100萬，匯款後已讀不回，讓他徹底心寒。

黃國昌表示，他在立法院問政、過去在協會幫人家揭弊，從來沒有收受任何好處或報酬，感謝揭弊者要送水果來，自己通常都還會婉拒。結果今天鏡週刊用這種惡意捏造的方式，往他身上潑糞就算了，結果竟然連辦公室同仁都污衊，把同仁全名寫出來，說要他匯款百萬。他對鏡週刊喊話「把匯款單拿出來，可以這樣惡意捏造嗎？」

黃國昌表示，被指責要求匯款百萬的這位「工程師」，他跳出來說他看不下去這樣捏造。工程師說「這真的是要吐血」，他願意具名聲明，實在看不下去這樣捏造，不是說他很心寒嗎？不是說他被要求匯款嗎？這個就是那個工程師發來的訊息。

黃國昌說，更讓人怵目驚心的是，鏡週刊怎麼拿到那些對話截圖？結果是工程師的手機被市刑大偵九隊扣押。所以現在不僅僅是黨、檢沒三位一體，不僅僅是檢察官跟北檢合作的很密切，連警察都進來了，這才是真正的洩密，這件事情要說清楚講明白。

黃國昌表示，他辦公室同仁已經忍無可忍，一定會對鏡週刊提告，以及對過去這段時間當中，拿著鏡週刊的東西、沒有求證、沒有事實根據、跟著一起潑糞的人，下禮拜律師會密集地收證，一併處理。

另媒體詢問，鏡週刊一直說黃國昌跟凱斯國際的負責人李立真之間有關係，黃國昌表示，鏡週刊不是說她是我的姻親嗎？不是下禮拜二要拿出證據嗎？他等著啊，等著他們拿出證據來，這種指控到現在拿不出任何證據，就是隨意潑糞。

黃國昌批評，說他有港資中資，請問港資中資在哪裡？可以完全不用提出證據，就這樣潑糞，潑完糞了以後，發現潑錯了，想要透過自己的提問，或釣魚式的方式，想要來推托自己的責任。他是念法律的人，不會隨著這種節奏去起舞。他靜靜等著看，看鏡週刊要秀下限到什麼程度。

