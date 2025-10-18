王義川預告「凱思狗仔」案近期有新進展 曝這項原因是案情關鍵
民進黨立委王義川今天上午南下高雄參加里長海選青年營活動受訪談及鏡傳媒集團指控民眾黨主席黃國昌指揮狗仔集團跟監政敵，資金可能來自境外的「凱思國際」一事指，此案近期會有一些新事情被揭露，關鍵就在於「金流」，至於是否會「一刀斃命？」王義川思考了一下說，「黃國昌可能會說不知道」。
黃義川透露，由於黃國昌的支線太多，有「狗仔的、網軍和媒體」等。但他特別點出，與黃國昌相關的「凱思國際」公司，從最初的創立、後來各式各樣的投資、轉投資及相關的人與資金，可能在最近都會有一些「被揭露」。
媒體追問是否是他本身要最近要親自揭露，王義川則回應說，「不是我啦，我是有聽說啦！」
王義川進一步指出，這整個事件的關鍵都還是在「凱思國際的錢」。他強調，凱思國際的錢才是本案的關鍵。
王義川說，尤其在「李麗娟這個角色出現以後」，與黃國昌家人之間的連結已經越來越清楚。凱思國際從一開始創立的資本額100萬元，將會是「本案開始有新的進展的一個很重要的關鍵」。
王義川也提及調查難度，表示雖然黃國昌可能會說「我不知道、這跟我什麼關係」，但他強調，「金流在查，對相關的調查單位來說，一些東西一總歸戶以後，其實很清楚，那個金流的流動都會很清楚。」
王義川指出，他認為黃國昌有太多的「支線」需要處理，並再次重申「錢的流動才是關鍵」，而那些在案中出現過的人物，「都只是過客」，資金流向才是重點。他更直接預告「下個禮拜大概就會發酵」，語帶暗示地說，近期將有資訊流出。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言