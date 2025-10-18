快訊

【重磅快評】臉書治國？

聯合報／ 主筆室
立霧溪靳珩隧道邊坡坍垮產生新的堰塞湖，賴清德總統、行政院長卓榮泰都立即表示關心並下達指令，並在臉書上公布所採措施，以安民心。圖／取自賴清德臉書
立霧溪靳珩隧道邊坡坍垮產生新的堰塞湖，賴清德總統、行政院長卓榮泰都立即表示關心並下達指令，並在臉書上公布所採措施，以安民心。圖／取自賴清德臉書

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤，造成下游光復鄉居民慘遭掩埋，釀成生命財產重大損失；禍不單行，昨天立霧溪靳珩隧道邊坡坍垮產生新的堰塞湖，賴清德總統、行政院長卓榮泰都立即表示關心並下達指令，有意思的是高官對於災害的應變指示都是透過臉書或是細胞廣播（CB），救災指令不但重要且急迫，以限縮接收範圍的方式下達是否合適？

臉書（Facebook）是科技巨頭祖克伯2004年創立，總部在美國加州，最初是會員制，只限哈佛大學的學生加入，後來逐漸擴展到波士頓地區的長春藤名校，後來擴大到高中生也能使用，近年範圍更大增為13歲以下的人都可使用，估計目前全球有30億人使用臉書，內容更是無所不包；台灣及香港是臉書大中華區最成熟的使用市場。

人怕出名豬怕肥，臉書在全球風行後難免有些無可預知的負面效益發生，尤其在臉書的創立地美國，發生老師藉臉書的社群媒體與學生有不當接觸，進而引發性騷擾之類負面事件，2011年起陸續有多個州禁止老師與學生做私人聯繫，現況是包括歐洲一些國家也禁止老師與學生透過臉書聯繫，即便是教學相關事務也不可以，因為認知上老師與學生間保持適當距離；臉書使用者單一關係操作讓適當距離不易保持。

賴清德、卓榮泰的重點提示除了官方的下達管道外，再由總統府發言人郭雅惠以細胞廣播簡訊管道傳播（PWS），給有限、被認為需要知道的群體接收。PWS主要運用在災害訊息諸如地震、山崩、土石流、道路封閉等訊息的告知，由於多運用在防災訊息上，又稱為（災防告警系統），透過這個系統傳遞訊息，接收者必須要以4G規格的手機接收，因為4G手機才有與國家災防訊息平台介接的功能；PWS最大的優點是操作容易，短短幾秒鐘就能把訊息傳遞到極大數量的手機裡。

不管臉書或PWS，特性都是接收者有一定的接收門檻；為什麼防災訊息不是越多人知道越好？這已不是防災訊息傳播科技面的問題。

