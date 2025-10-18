聽新聞
為綠拚2026收復桃園有信心獲黨徵召？ 王義川話中有玄機
民進黨立委王義川今天上午南下高雄在青年營里長海選活動當講師，會前受訪，針對是否有信心獲得黨提名為桃園市長候選人，拚2026收復桃園，王義川笑著回答，身為黨員一切聽從黨和主席賴清德的徵召機制。
王義川今早一派輕鬆抵達高雄市2025青年營里長海選活動現場，聽到媒體提問「是否有信心獲得民進黨提名桃園市長候選人？」訝異地說怎麼有這題？
王義川表示，黨的徵召區（指桃園市），黨中央和賴主席有一定的機制，他身為黨員一切聽從黨的徵召，很多東西時間到了就會有決定，很多東西也不用在這時候多表達什麼，就聽黨和黨主席的意思。
