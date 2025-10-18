快訊

國民黨主席投票熱！ 29歲首投族：憂不團結大選再輸...幹部恐陷司法追殺

影／電視太大聲被鄰居砍？台中霧峰老婦現身喊冤：我沒看電視

MLB／大谷翔平個人秀！6局10K+三響砲 道奇4連勝晉級世界大賽

聽新聞
0:00 / 0:00

為綠拚2026收復桃園有信心獲黨徵召？ 王義川話中有玄機

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
為綠拚2026收復桃園有信心獲黨徵召一事，綠委王義川今天上午表示，一切聽從黨和主席的徵召機制。記者石秀華／攝影
為綠拚2026收復桃園有信心獲黨徵召一事，綠委王義川今天上午表示，一切聽從黨和主席的徵召機制。記者石秀華／攝影

民進黨立委王義川今天上午南下高雄在青年營里長海選活動當講師，會前受訪，針對是否有信心獲得黨提名為桃園市長候選人，拚2026收復桃園，王義川笑著回答，身為黨員一切聽從黨和主席賴清德的徵召機制。

王義川今早一派輕鬆抵達高雄市2025青年營里長海選活動現場，聽到媒體提問「是否有信心獲得民進黨提名桃園市長候選人？」訝異地說怎麼有這題？

王義川表示，黨的徵召區（指桃園市），黨中央和賴主席有一定的機制，他身為黨員一切聽從黨的徵召，很多東西時間到了就會有決定，很多東西也不用在這時候多表達什麼，就聽黨和黨主席的意思。

王義川 民進黨

延伸閱讀

王世堅金句被陸歌手編成歌 王義川斥統戰伎倆遭作家批：荒謬

王義川批「沒出息」是中共統戰 國安局：看內容和傳散狀況

王義川憂學生被抖音統戰 鄭英耀：現行學術網路無法用

【重磅快評】王世堅「沒出息」爆紅 王義川的臉就綠了

相關新聞

籲國民黨主席選後在野對談 林沛祥：無私作戰才能政黨輪替

國民黨主席選舉今天投票，基隆市立委林沛祥前往市黨部投票後受訪表示，「沒有2026的勝利，就不會有2028的總統選舉。」他...

賴清德選前承諾再增加13萬戶社宅 時力：至今未核定一戶

全台社會住宅包租代管推動多年，內政部國土署統計至今年9月底，全台社宅包租代管有效契約數累計達10萬1千多戶。時代力量表示...

選國民黨主席 首投族憂不團結再輸...縣市幹部恐陷司法追殺

國民黨主席選舉今天在各地舉行投票。嘉義市民生國中投開票所投票踴躍，有多位坐輪椅90多歲高齡黨員，有名年僅29歲的首投族王...

回應鏡週刊爆料 黃國昌批是惡意涅造：把匯款單拿出來

民眾黨主席黃國昌深陷狗仔風波，鏡週刊昨再爆，央廣員工找黃國昌幫揭弊要付費百萬給吹哨者保護協會。黃國昌今天回應，這不是科幻...

王義川預告「凱思狗仔」案近期有新進展 曝這項原因是案情關鍵

民進黨立委王義川今天上午南下高雄參加里長海選青年營活動受訪談及鏡傳媒集團指控民眾黨主席黃國昌指揮狗仔集團跟監政敵，資金可...

女嬰溺斃問題不在生態池 該檢討的是幼托產業人力黑洞

新竹縣竹北市一名女嬰在托嬰中心戶外活動時，不慎跌落園內生態池溺斃。這起憾事令人心碎，雖然事故仍在調查中，但值得警醒的是，這不是「生態池的錯」，很可能映照出的是幼托現場早已被掏空卻司空見慣的「人力黑洞」。 近年許多園所積極打造生態池、戶外遊戲場，讓孩子能親近自然、觀察生命、從體驗中學習。這些設施本應是幼兒發展的加分項，不該因噎廢食。然而再安全的環境，也抵不過「沒人顧」的現實。真正的問題不在生態池，而在於「沒有人能全程看著孩子」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。